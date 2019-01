Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane au fost impuscate de un individ care a deschis focul intr-o sala de bowling din orasul Torrance, in apropiere de Los Angeles, a anuntat politia americana, potrivit cotidianului The Independent.

- Un atac armat a avut loc in Strasbourg, in una din pietele de Craciun din oras fiind trase mai multe focuri de arma. 3 persoane au murit si alte 12 au fost ranite, potrivit ministrului francez de Interne Christophe Castaner, citat de Le Figaro si Le Parisien.

- UPDATE – Politia din California a fost apelata pentru un atac armat care a avut loc la un bar din apropierea orasului Los Angeles. Presa locala a declarat ca cel putin 30 de focuri de arma au fost trase in club, in zona Thousand Oaks. Potrivit rapoartelor, numeroase persoane au fost ranite dar nu este…

- Cel putin doua persoane au murit, iar alte patru au fost ranite intr-un atac comis intr-o sala de yoga aflata in orasul Tallahassee din statul Florida, a informat seful politiei Michael DeLeo. Suspectul a...

- Cel putin patru persoane au murit intr-un atac armat in apropiere de o sinagoga in Pittsburgh. Politia a informat ca exista „mai multe victime" si a facut apel catre locuitorii din zona sa ramana in case si sa isi tina usile inchise. Singagoga era plina pentru slujba de sambata, iar atacatorul a tras…