Atac armat la o moschee din Norvegia Victima este un musulman in varsta de 75 de ani, a precizat liderul comunitatii, Irfan Mushtaq. El a mai declarat canalului de televiziune TV2 ca atacatorul, care purta echipament de protectie antiglont si casca si avea asupra sa doua pusti si un pistol, a trecut printr-o usa de sticla si a inceput sa traga.



Credinciosii din moschee au reusit sa il imobilizeze pe tragator inainte de sosirea fortelor de ordine. Este vorba de "un tanar alb" care pare sa fi actionat singur, a comunicat ulterior politia.



Moscheea vizata de atac a luat anul acesta masuri suplimentare de securitate,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii francezi l-au arestat pe autorul unui atac violent si au salvat-o pe victima acestuia dupa ce Facebook i-a alertat cand atacul era transmis live, au anuntat miercuri autoritatile, citate de DPA.

- Jandarmii francezi l-au arestat pe autorul unui atac violent si au salvat-o pe victima acestuia dupa ce Facebook i-a alertat cand atacul era transmis live, au anuntat miercuri autoritatile, citate de DPA, potrivit Agerpres. Facebook a alertat autoritatile in legatura cu transmisia live, care arata…

- Jandarmii francezi l-au arestat pe autorul unui atac violent si au salvat-o pe victima acestuia dupa ce Facebook i-a alertat cand atacul era transmis live, au anuntat miercuri autoritatile, scrie agerpres.ro.

- Politia l-a arestat pe barbatul in varsta de 21 de ani si ancheteaza o posibila crima "motivata de ura", care in SUA face referire la atacuri indreptate asupra unor persoane pe motive ce tin de culoare, origine sau religie. Un manifest, atribuit ucigasului, circula pe internet. Acest text denunta in…

- Un val de caldura extrem de intens afecteaza portiuni intinse ale Europei, facand ca mercurul termometrelor sa se apropie in multe regiuni de 40 °C si, pe alocuri, chiar sa depaseasca aceasta valoare. Canicula afecteaza nu numai tarile cu clima mai calda, precum Spania, Italia sau Franta, ci si pe cele…

- „Felicitari, dragii noștri, pentru inca un meci spectaculos! Intreaga țara este cu sufletul alaturi de voi”, a scris Viorica Dancila la miezul nopții pe contul de Facebook. In urma acestui egal, Romania termina pe primul loc Grupa C, cu 7 puncte, urmata de Franța, cu același punctaj, dar…

- Alegerile de duminica, in urma carora a fost confirmat in functie Kasim-Jomart Tokaev, aliat al fostului presedinte autoritar Nursultan Nazarbaev, au determinat manifestatii atat in capitala Nursultan cat si la Almati, eveniment rar in fosta republica sovietica din Asia centrala. Desi au scos in…

- Administrația Trump a anunțat miercuri ca Statele Unite ale Americii nu se vor alatura acordului Christchurch Call for Action, o inițiativa condusa de Franța și Noua Zeelanda, care are ca scop eliminarea terorismului online, potrivit CNN."Deși Statele Unite nu sunt momentan într-o…