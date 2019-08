Atac armat la o moschee din Norvegia, soldat cu un rănit şi arestarea suspectului Un membru al congregatiei de la centrul islamic al-Noor de langa Oslo a fost ranit sambata, dupa ce un barbat inarmat a deschis focul in interiorul moscheii, informeaza Reuters. Suspectul a fost arestat. Victima este un musulman in varsta de 75 de ani, a precizat liderul comunitatii, Irfan Mushtaq. El a mai declarat canalului de televiziune TV2 ca atacatorul, care purta echipament de protectie antiglont si casca si avea asupra sa doua pusti si un pistol, a trecut printr-o usa de sticla si a inceput sa traga. Credinciosii din moschee au reusit sa il imobilizeze pe tragator inainte de sosirea fortelor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

