Atac armat la o cafenea. Mai multe persoane și-au pierdut viața Cel putin trei persoane au murit si alte cinci au fost ranite, în noaptea de sâmbata spre duminica, dupa ce barbati înarmati au deschis focul asupra unei cafenele din localitatea egipteana Ayat, situata la 50 de kilometri sud de Cairo. Potrivit martorilor, atacatorii purtau masti. Presa egipteana noteaza ca au fost doi atacatori, care au venit la cafenea cu o motocicleta si dupa ce au deschis focul asupra celor care se aflau în interior au fugit, informeaza news.ro. Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Potrivit martorilor, atacatorii purtau masti. Presa egipteana noteaza ca au fost doi atacatori, care au venit la cafenea cu o motocicleta si dupa ce au deschis focul asupra celor care se aflau in interior au fugit.

