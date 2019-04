Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a deschis focul la o sinagoga din orasul Californian Poway, a anuntat duminica pe Twitter biroul serifului din San Diego. Suspectul, un barbat alb in varsta de 19 ani, a fost retinut. O persoana a murit si alte trei au fost ranite.

- O mama din comuna Lapoș il acuza pe preotul din sat ca i-a batut fiica in timpul orei de religie! Din povestirile mamei, se pare ca preotul Gabriel Bușaga i-a tras fiica de par și a palmuit-o, pe motiv ca aceasta l-a injurat.

- Presa canadiana a dezvaluit, in urma cu puțin timp, detalii despre barbatul care a injunghiat un preot intr-o biserica din Canada. Preotul susținea o slujba in momentul in care a fost atacat.

- Clipe de groaza intr-o biserica dintr-un oraș in care locuiesc mulți romani. Preotul paroh a fost injunghiat chiar sub privirile enoriasilor, in timpul unei slujbe televizate in direct și sub privirile a zeci de enoriași, care participau la evenimentul de dimineața

- Un preot a fost injunghiat vineri dimineața, in timpul unei slujbe dintr-o biserica din Montreal, Canada. Preotul ținea o slujba, iar la un moment dat a fost atacat din senin de un barbat. A suferit...

- Ras, mancare de calitate si un somn bun sunt principalele ingrediente pentru ''ziua perfecta'' la care ravneste un adult obisnuit din Marea Britanie, conform unui nou studiu citat de The Independent. Un sondaj la care au participat 2.000 de persoane adulte a dezvaluit modul in care…

- Polițiștii din Apostolache și cei ai Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, care au au efectuat, luni, 16 percheziții, la Sangeru, persoane banuite de taiere ilegala și furt de arbori, au indisponibilizate 10 metri cubi de materiale lemnos, mai multe bunuri care ar fi fost folosite…