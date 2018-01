Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin patru indivizi au deschis focul asupra oamenilor aflati in incinta hotelului Intercontinental din Kabul, a declarat sambata, Najib Danish, purtator de cuvant al Ministerului de Interne din Afganistan, relateaza CNN.

- Cel putin opt persoane au murit si alte 50 au fost ranite in urma unui incendiu care a izbucnit in noaptea de sambata spre duminica intr-un centru de agrement din nordul Portugaliei, a anuntat politia locala, relateaza site-ul agentiei Reuters. Incidentul s-a produs in localitatea Vila…

- Un tanar din Scoția și-a petrecut sarbatorile de ianra in spatele gratiilor, dupa ce a vazut ce i-a cumparat iubita sa de Craciun. Cei doi au inceput sa se certe, iar tanarul și-a agresat iubita, care a alertat imediat autoritațile. Steven Manson, in varsta de 21 de ani, a inceput sa se certe cu iubita…

- Un pasager a deschis ieșirea de urgența a avionului, dupa ce și-a pierdut cumpatul. S-a enervat pentru ca a așteptat prea mult decolarea și apoi debarcarea. Pasagerul a protestat pentru ca îmbarcarea pentru cursa Londra-Malaga a întârziat o ora, iar…

- Un necunoscut a deschis focul sâmbata seara, pe strada Nikolskaia, aflata la doar 300 de metri de Piata Rosie din centrul capitalei Rusiei, Moscova. Atacatorul a ranit doua persoane si a disparut, politia fiind acum în cautarea lui. Incidentul a avut loc în jurul orei…

- Cu puțin timp in urma un necunoscut a deschis focul intr-un restaurant de tip fast-food din estul Londrei.In urma incidentului doua persoane au avut de suferit.Victimile au fost spitalizate, iar starea lor este stabila, scrie life.ru

- Un fost proprietar al unei fabrici de dulciuri de la Moscova a ucis un paznic si a ranit alte trei persoane intr-un atac armat la fabrica, au anuntat miercuri anchetatori, relateaza The Associated Press.Barbatul s-a certat cu noul proprietar al fabricii, dupa care a deschis focul cu o pusca,…

- Cel putin trei persoane au murit si alte cinci au fost ranite, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce barbati inarmati au deschis focul asupra unei cafenele din localitatea egipteana Ayat, situata la 50 de kilometri sud de Cairo, relateaza Le Monde, citat de news.ro. Potrivit martorilor, atacatorii…

- Situația tensionata din Coreea de Nord a acționat precum o bomba cu ceas, aceasta transformandu-se in focuri de arma. Evenimentele au avut loc la granița dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud.

- Un grup de barbati inarmati a ocupat o cladire in constructie din Kabul si a intrat intr-un schimb de focuri cu fortele de securitate intr-o zona foarta populata din capitala afgana. transmite Reuters.

- Politia militara din Olanda a deschis focul vineri asupra unui barbat înarmat cu un cutit la Aeroportul Amsterdam-Schiphol. Situatia este acum ”sigura”, a informat politia pe Twitter. Un barbat a fost tinta focurilor de arma "ale politiei militare la Schiphol dupa ce…

- Zeci de mii de manifestanti au defilat vineri in Fasia Gaza pentru a protesta impotriva recunoasterii de catre SUA a Ierusalimului drept capitala a Israelului, au transmis corespondenti ai agentiei France Presse.Zeci de palestinieni au fost pe de alta parte raniti de gloante in timpul unor…

- Fortele israeliene au atacat, marti dimineata, mai multe obiective Hamas in Fasia Gaza, dupa ce militantii palestinieni au lansat o racheta inspre orasul Askelon din sudul Israelului, au anuntat autoritatile militare din aceasta tara, potrivit site-ul cotidianului The Times of Israel.

- Impuscaturi la un liceu din New Mexico. Sunt cel putin 3 morti, dupa ce un barbat inarmat a deschis focul asupra mulțimii, au informat autoritatile locale.Totodata, 10 persoane au fost ranite grav.

- Incidentele au avut loc cu ocazia unei demonstrații care comemora 9 ani de la uciderea de catre poliție a unui adolescent. Moartea lui a declanșat atunci unele dintre cele mai grave revolte de strada din istoria recenta a Greciei. Mai multe sute de tineri au demonstrat in centrul Atenei, dar…

- Un polițist brazilian a împușcat mortal doi infractori înarmați, cu toate ca se afla în afara programului de lucru și își ținea și copilul în brațe. Barbatul se afla cu soția și copilul la o farmacie când au intrat doi indivizi înarmați și cu cagule…

- Poliția spaniola a deschis focul asupra unui francez, aparent dezechilibrat mintal, care striga "Allah Akbar" la un punct de trecere a frontierei, la granița cu Franța, ranindu-l in zona șoldului, au anunțat sambata forțele de ordine spaniole, relateaza AFP, scrie

- Dou persoane au fost ucise, iar o alta a fost ranita dupa ce un barbat a deschis focul intr-un bar din Worthington, Ohio.Știre in curs de actualizare BREAKING NEWS: Mass shooting at a bar in Worthington, Ohio. At least two dead, many wounded.DEVELOPING pic.twitter.com/VdDpxxicXe—…

- Militarii regimului comunist au deschis focul asupra lui si, desi grav ranit, barbatul a trecut totusi in sud. Acum se afla intr-un spital militar din Seul. Soldatul nord-corean a incercat sa ajunga in sud cu o mașina, dar granicerii au deschis focul. S-a dat jos, și, printre gloanțe,…

- Un barbat in varsta de 45 de ani, din Fagaraș, a murit, dupa ce a adormit cu focul de la aragaz deschis și s-a intoxicat cu monoxid de carbon. Vineri dupa-masa, fiul victimei, ingrijorat de faptul ca tatal sau nu dadea niciun semn de viata, a anuntat autoritatile. Din pacate, gandurile sumbre ale tanarului…

- Barbatul care a ucis duminica 26 de oameni intr-o biserica din Texas, Devin Kelley, a fost internat intr-o clinica de psihiatrie in perioada in care era militar, dupa ce a amenintat ca ii va ucide pe superiorii sai, au informat marti media americane. Kelley, la acea data caporal acuzat de violente impotriva…

- Un nou atac sangeros a fost comis in Statele Unite. 26 de oameni au murit, iar 20 au fost raniti dupa ce un individ a deschis focul intr-o biserica baptista din Texas. Atacul a avut loc in timpul slujbei de duminica, iar printre victime se numara si un copil de doar doi ani.

- Atac armat în Norvegia. Un tânar în vârsta de 20 de ani a deschis focul în centrul orașului Oslo. Barbatul care avea în mâna o arma de foc a fost reținut de poliție dupa ce a tras mai multe focuri catre o cladire din piața Stortorvet. Potrivit…

- O persoana a fost grav ranita dupa ce un individ a deschis focul in fata unui supermarket din orasul german Bremen. Din nefericire, suspectul a reusit sa fuga și este cautat și la aceasta ora de catre polițiști, relateaza der...

- Potrivit autoritatilor, incidentul a avut loc in dimineata zilei de joi in districtul Gropelingen din orasul german Bremen. Politia a anuntat ca a declansat o operatiune de cautare a atacatorului.”Circumstantele in care a avut loc incidentul nu sunt clare. Nu stim ce l-a motivat pe acel…

- Incident grav, marți dupa-amiaza, la New York, in zona Manhattan. Un barbat ce se afla la volanul unei camionete a lovit mai multe persoane pe o pista de biciclete și a apoi a deschis focul la intamplare.

- Cel putin opt persoane au fost ucise, iar alte 15 au fost ranite, intr-un atac produs marti dupa-amiaza in zona Manhattan, in orasul american New York, afirma Mediafax, citand surse din...

- Conform ISU Prahova, cauza probabila o reprezinta scanteile provocate de sabotii vagonului, prin franare, acestea determinand aprinderea podelei din lemn. Garnitura urmeaza sa fie trasa pe o linie neelectrificata si pompierii vor continua sa actioneze cu apa. Focul a fost stins, iar persoanele care…

- Doi morți și cel puțin cinci raniți s-au înregistrat. marți, în zona comerciala a orașului New York, dupa ce un automobil a intrat într-un grup de bicicliști. Imediat dupa aceea, o persoana - probabil șoferul mașinii - a început sa traga focuri de arma asupra mulțimii.…

- O turista din Spania a fost ucisa în Rio de Janeiro, dupa ce poliția a deschis focul asupra unui vehicul în care aceasta se afla. Femeia, în vârsta de 67 de ani, facea parte dintr-un grup de turiști care vizita Rocinha, cea mai mare favela din Rio, oraș în care…

- Adolescentul, un cetatean leton care locuieste in zona, a fost arestat de politisti, care au folosit armele din dotare si l-au ranit, a precizat politia continului Sankt Gallen, scrie news.ro. Incidentul a avut loc in localitatea Flums duminica, dupa ora locala 20.00 (21.00, ora Romaniei).…

