Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin doi politisti pakistanezi au fost ucisi vineri, in urma unui atac armat asupra consulatului Chinei din Karachi, relateaza Reuters, citand ca sursa un medic de la spitalul Jinnah din localitate. Doctorul a adaugat ca a fost internat un gardian ranit de o explozie, conform Agerpres.

- Accidend grav pe o autostrada din nord-vestul Chinei, in care au fost implicate 31 de autovehicule. Cel putin 14 oameni au murit si 27 au fost raniti sambata seara, pe un drum expres din provincia Gansu, potrivit agentiei de stiri Xinhua. Șoferul unui camion greu a pierdut controlul volanului si a…

- Spionii chinezi si rusi asculta convorbirile telefonice ale presedintelui american, Donald Trump, cand el isi foloseste telefonul personal pentru a barfi cu prieteni vechi iar Beijingul se foloseste de aceste informatii pentru a influenta politicile SUA, a informat New York Times, bazandu-se pe informatii…

- Autoritatile din Arabia Saudita au recunoscut ca jurnalistul Jamal Khashoggi a murit in consulatul din Istanbul si au anuntat ca doi inalti oficiali au fost concediati in urma incidentului care a provocat o criza internationala si relatii tensionate intre Riyad si Occident, relateaza Reuters.

- Poliția din Franța a lansat o ancheta dupa ce șeful Interpol, Meng Hongwei, un fost ministru in cadrul guvernului Chinei, a fost dat disparut. Hongwei calatorea catre China, cand nimeni nu a mai aflat nimic de el. Omul, in varsta de 64 de ani, traiește in orașul Lyon, in Franța, alaturi de soția și…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a avertizat vineri ca Uniunea Europeana va adopta contramasuri daca intelegerea facuta cu Donald Trump in iulie, privind reducerea tarifelor vamale, nu va impiedica SUA sa impuna taxe noi la autovehicule, relateaza site-ul agentiei Reuters.