ATAC ARMAT la Amsterdam: Un adolescent a fost ucis, iar mai multe persoane au fost rănite Incidentul a avut loc in zona Grote Wittenburgerstraat/Centrum Oost, care se afla la aproximativ 20 de minute de mers de gara centrala. Politia olandeza a confirmat ca exista "multiple victime". Cel putin doua persoane au fost transportate la spital, cu rani grave. Atacatorii sunt in libertate, dar oficialii au anuntat ca nu este vorba de un atentat cu caracter terorist, fiind cel mai probabil o rafuiala intre bande rivale. "Au fost trase mai multe focuri de arma, sunt mai multe victime. O persoana a murit, iar alte doua au fost transportate la spital", a transmis politia… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Un tren a deraiat in apropiere de Milano, in Italia, potrivit echipelor de salvare. Exista si mai multi riniti, intre care unii se afla in stare grava. Deocamdata nu sunt informatii despre eventuali romani ce s-ar fi aflat in tren in momentul accidentului. Nu exsta inca nicio informare privind eventuale…

- Doua persoane au murit si 110 au fost ranite, dintre care zece grav, dupa ce un tren regional a deraiat joi dimineata in apropiere de Milano, a anuntat un responsabil al serviciilor de urgenta, relateaza AFP, potrivit agerpres.Potrivit primelor informatii, intre pasageri se regasesc si mai…

- Cel putin unsprezece persoane au fost ranite in urma unui atac armat produs in apropierea unui sediu al organizatiei umanitare Salvati Copiii, aflat in orasul Jalalabad din Afganistan, informeaza site-ul postului BBC News online.

- O persoana a fost ucisa si mai multe ranite, marti, intr-un incident armat produs la un liceu din Kentucky, a anuntat guvernatorul acestui stat din partea central-estica a SUA, precizand ca atacatorul a fost retinut, relateaza AFP.Incidentul a avut loc loc la liceul Marshall County HS, din…

- Din inregistrare rezulta ca incidentul a avut loc pe holul spitalului, chiar la intrarea in cabinetul medicului, iar o persoana il intreaba care este numele lui si doctorul, revoltat ca este filmat, agreseaza persoana respectiva. ''Au fost depuse doua plangeri la Politie, una din partea unei…

- Din cauza unei defecțiuni a sistemului de incalzire, au avut de suferit mai multe persoane suportand intoxicații grave. Acestea se aflau in stare de inconștiența cand au fost depistate de catre o ruda care se afla intr-un alt compartiment al casei. Dansa a apelat imediat serviciul de urgența 903.

- In urma cu putin timp s-a produs un accident grav pe Soseaua de centura a municipiului. Din primele date, un barbat de 46 ani, din Ialomita, care se deplasa cu o autotutilitara pe directia Fabrica de Bere catre Pasarela Nehoiu, ar fi efectuat neregulamentar o manevra de viraj la stanga, moment in care…

- Politia a transmis ca doua corpuri au fost gasite marti sub daramaturi. Cinci oameni au fost raniti serios si altul s-a aflat in situatie critica ca urmare a incidentului din orasul studentesc. Cauza exploziei nu este cunoscuta inca, dar Politia a precizat ca exclude un atac terorist. Presa…

- Cel puțin 14 persoane au fost ranite într-o explozie produsa în noaptea de luni spre marti în centrul orasul belgian Anvers, transmit agentiile dpa, Belga si Reuters, citând politia locala, care a exclus, într-un mesaj pe Twitter, orice legatura cu terorismul. …

- Trei oameni au fost raniti intr-un accident produs seara trecuta, in preajma satului Chetrosu, din raionul Anenii Noi. Doua masini s-au ciocnit nu departe de locul in care a fost inregistrat impactul fatal de ieri-dimineata, soldat cu cinci morti.

- Poliția a confirmat ca 72 de persoane au fost ranite, acestea fiind transportate la trei spitale din Jakarta. Agentia chineza Xinhua a relatat ca zeci de persoane, majoritatea femei, au fost ranite in accident, fiind transportate la spital. Un intreg etaj al Bursei de Valori, situate in inima capitalei…

- Doua persoane au fost ranite duminica in urma exploziei produse in apropierea unei statii de metrou din Stockholm, au declarat autoritatile, care au precizat ca nu exista indicii ca ar fi fost vorba de un incident terorist, relateaza agentia Reuters si site-ul The Local. Un purtator de…

- Un incendiu uriaș a izbucnit marți la un imobil din cartierul Bronx, New York. Aproximativ 23 de persoane au fost ranite, printre acestea numarându-se și noua copii. Incidentul s-a produs la doar câteva zile dupa un alt incendiu din același cartier, în urma caruia au murit 12 oameni. …

- Un necunoscut a deschis focul sambata seara, pe strada Nikolskaia, aflata la doar 300 de metri de Piata Rosie din centrul capitalei Rusiei, Moscova, potrivit Romania TV.Atacatorul a ranit doua persoane si a disparut, politia fiind acum in cautarea sa. Incidentul a avut loc in jurul orei locale 22.30…

- Atacul a fost lansat de un barbat inarmat, neidentificat deocamdata, care a deschis focul asupra unor elevi care se jucau cu mingea in curtea scolii, au informat autoritatile locale. Acestea au precizat ca cele sapte persoane ranite de agresor au fost transportate la un spital local si ca…

- UPDATE Explozie a provocat noua victime, potrivit informațiilor preliminare. 50 de persoane au fost evacuate.Mai multe persoane au fost ranite miercuri in explozia ce a avut loc intr-un supermarket din Sankt Petersburg, al doilea oras ca marime al Rusiei, situat in nord-vest, a anuntat politia…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina marti dupa-amiaza la un accident rutier petrecut in apropierea localitatii Viisoara, unde doua masini s-au ciocnit, iar la fata locului au fost trimise o autospeciala, elicopterul…

- Accidentul rutier a avut loc pe sensul de mers Vatra Dornei - Campulung Moldovenesc, in eveniment fiind implicat un microbuz de transport persoane. Soferul acestuia a pierdut controlul volanului intr-o curba si a intrat pe contrasens, lovindu-se astfel de un parapet din apropiere. Citeste…

- Politia din Australia a arestat, joi, un individ care a intrat cu un autovehicul in oamenii de pe o artera aglomerata din Melbourne, ranind cel putin 16 persoane, a relatat presa locala, citata de BBC News.

- Cel puțin zece persoane au avut nevoie de ingrijire medicala in urma unui accident rutier intre un autoturism și un autocar in care se aflau 27 de pasageri, ce a avut loc in zona localitații bacauane Barsanești. Astfel, o persoana a fost descarcerata si prezinta multiple traumatisme, noua…

- Un microbuz cu sase persoane s-a rasturnat, sambata, in afara partii carosabile, pe Drumul National 17. Doua dintre persoanele implicate au fost transportate la spital pentru ingrijiri...

- In urma atacului, doua persoane au murit și alte trei au fost ranite, dupa ce au fost injunghiate. Barbatul a fost reținut, necunoscandu-se motivul atacului. Un barbat și o femeie au murit, dupa ce un barbat ar fi atacat la intamplat. Cei doi au murit in doua atacuri produse la cateva sute…

- Politia new-york-eza intervine dupa anuntul unei explozii de origine necunoscuta in Manhattan, anunta NYPD, pe Twitter, potrivit Reuters. Cateva persoane au fost ranite in explozie. Un suspect, care este ranit usor, a fost arestat. The NYPD is responding to reports of an explosion of unknown origin…

- Doua persoane, dintre care una inconstienta, au fost transportate la spital in urma accidentului produs astazi dimineata pe A1, la kilometrul 15 pe sensul de mers catre Capitala, potrivit ISU Bucuresti-Iflov. Sursa citata a informat ca persoana constienta descarcerata si persoana inconstienta au fost…

- In accident au fost implicate 3 autoturisme. In urma carambolului, masinile au fost transportate pe platforma pentru ca erau grav avariate. Cei șase raniți au fost transportați la spital pentru a primi ingrijiri medicale.Niciunul dintre cei șase raniți nu este in pericol de moarte, dar…

- Accidentul s-a produs la iesirea din localitatea Mandra. Mașina s-a rasturnat. Trei copii au fost raniți. Ei prezentau traumatisme cranio-cerebrale, fara pierderea cunostintei. Unul dintre ei are si un traumatism de membru inferior. Toate cele patru victime au fost transportate la Spitalul…

- Mai multe persoane au fost ranite in urma deraierii unui vagon intre orasele Malaga si Sevilla, in sudul Spaniei, au anuntat miercuri oficiali feroviari, relateaza The Associated Press.Primele elemente ale anchetei arata ca vagonul a deraiat in urma unor ploi importante in regiune peste noapte,…

- Un accident rutier grav a avut loc in urma cu cateva minute in Baia Mare, la intersectia D-dul Repubilicii cu B-dul Traian. Din informațiile primite, doua autoturisme au fost impliocate intr-un accident iar in urma impactului patru persoane au fost ranite. Trei victime(doi adulti si un copil de 12…

- Un numar de 17 persoane au fost transportate la spital pentru investigatii suplimentare, in urma accidentului care s-a produs, luni dupa-amiaza, in judetul Maramures, fiind implicate un autobuz si un autocamion. Doua dintre persoane sunt in stare mai grava, dar constiente.Potrivit reprezentantilor…

- In urma unui incident armat in regiunea Hudson Valley, un mall din New York a fost evacuat luni, iar cel putin doua persoane au fost ranite. Incidentul a avut loc in apropierea unui magazin din mall-ul "Galleria at Crystal Run", scrie b1.ro.

- Cel putin sase persoane au fost ranite, una fiind în stare grava, dupa ce un individ a lovit cu un vehicul un grup de pietoni, în nordul Germaniei, dar politia nu considera ca este un act terorist, informeaza publicatia Frankfurter Allgemeine Zeitung. Un individ a lovit cu un vehicul…

- O fata de 13 ani a furat o mașina in noaptea de vineri spre sambata, in orașul Pancota din județul Arad, avariind și apoi abandonand autoturismul. Incidentul a avut loc in orașul Pancota, in noaptea de vineri spre sambata. Pagubitul a anunțat Poliția de-abia sambata, in jurul orei 13.00. In patru ore,…

- O noua TRAGEDIE pe DN 18 la BORȘA. O persoana INCARCERATA și alte doua ranite grav. O MAȘINA facuta PRAF. In aceasta dimineața in jurul orei 07,00 pe DN18, in localitatea Borsa a avut loc un accident de circulatie soldat cu ranirea a trei persoane și avarierea autoturismului. Un conducator auto a…

- Duminica noaptea, un grav accident s-a produs la Bascov. Un autoturism cu numere de Anglia care venea dinspre Curtea de Argeș a intrat pe contrasens si a lovit un autoturism parcat regulamentar. Dupa ce a vazut dezstrul pe care l-a produs, soferul, de etnie roma, a fugit lasand autoturismul pe loc.…

- Accidentul a avut loc in localitatea Bascov din judetul Argeș. Patru tineri stateau cu mașina langa un magazin alimentar cand au fost loviți violent din spate de un autoturism care mergea cu viteza și care i-a proiectat zeci de metri. In urma impactului, trei persoane au fost ranite, iar una a murit.…

- Trei persoane au fost transportate la spital in urma unui accident rutier produs luni dimineata pe DN64, la Ramnicu Valcea, in zona Raureni, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, Catalin Popescu. In accident au fost implicate trei autoturisme…

- Doisprezece persoane au fost ranite, joi, dupa ce un TIR s-a ciocnit cu un microbuz, in localitatea Raducaneni, judetul Iasi. Silvia Bolohan, purtatorul de cuvant al ISU Iasi, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca accidentul rutier s-a produs in localitatea Raducaneni, unde un TIR incarcat…

- SUA sunt din nou lovite de un incident armat! Șapte oameni, intre care 3 femei, au fost impușcați intr-un club de noapte din Gary, statul Indiana. Toate cele 7 victime sunt in stare stabila, doar una are rani multiple și a fost transportata la un spital din Chicago.Poliția a fost alertata…

- Potrivit autoritatilor, incidentul a avut loc in dimineata zilei de joi in districtul Gropelingen din orasul german Bremen. Politia a anuntat ca a declansat o operatiune de cautare a atacatorului.”Circumstantele in care a avut loc incidentul nu sunt clare. Nu stim ce l-a motivat pe acel…

- Cel putin trei persoane au murit joi în urma unui incident armat care a avut loc în incinta unui centru comercial din orasul american Thornton, statul Colorado, potrivit politiei locale, relateaza site-ul televiziunii CNBC. "Împuscaturi la Walmart, 9900 Grant St. Mai…

- Mai multe persoane au fost ranite dupa ce un taxi a intrat in multime in centrul Londrei, miercuri seara, informeaza Realitatea.net. Politia a anuntat ca nimeni nu si a pierdut viata, insa exista mai multi raniti. Autoritatile exclud varianta unui atac terorist.Sursa foto: Google Maps ...

- Conform Politiei din New York mai multe persoane au fost ucise si exista si raniti. Un suspect a fost deja retinut de politie, anunta CNN, citand un purtator de cuvant al Politiei din New York. Conform CNN, sase persoane ar fi fost ucise, iar surse din Politia din New York afirma ca actiunea a fost…

- Cel putin patru persoane au fost ucise intr-un atac armat produs marti dupa-amiaza in apropierea unui liceu din zona Manhattan, in orasul american New York, potrivit unor surse citate de presa locala. Martorii spune ca doua camionete au intrat in coliziune, iar unul dintre soferi a coborat si a deschis…

- Un grav accident de circulație s-a petrecut, luni dupa-amiaza, pe soseaua ce leaga localitatile Jebel și Voiteg, traficul fiind blocat minute bune. Potrivit primelor informatii, un autobuz cu muncitori si un autoturism au intrat in coliziune, cinci persoane din masina (dintre care doua au fost scoase…