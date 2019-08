Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile americane au informat, astazi, ca mai multe persoane ar fi murit și mai multe ar fi fost ranite. In prezent, este investigat atacul, scrie BBC, citat de Mediafax. Poliția a fost anunțata ca un astfel de incident este in desfașurare in jurul orei locale 01.00, in fața unui bar…

- Tanarul de 21 de ani care a ucis peste 20 de persoane si a ranit alte 26, sambata, intr-un supermarket din El Paso ar fi lasat un mesaj pe internet in care denunta "o invazie hispanica a Texas-ului" si face referire la atacul asupra moscheilor din Christchurch, Noua Zeelanda de pe 15 martie, soldat…

Mai multe persoane au fost ucise intr-un atac armat produs sambata dupa-amiaza intr-un complex comercial din orasul El Paso, situat in statul american Texas, iar trei suspecti au fost retinuti, anunta autoritatile regionale, conform Mediafax.

- 12 persoane au fost ucise și 4 se afla in stare grava la spital dupa ce un fost angajat a deschis focul intr-o cladire a municipalitații din Virginia Beach. Atacatorul a fost ucis de poliție in urma unui schimb indelungat de focuri. „Este cea mai devastatoare zi din istoria orașului. Cei implicați sunt…