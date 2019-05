Stiri pe aceeasi tema

- A fost declarata cea mai frumoasa femeie in 2006 și avea toata lumea la picioare! Viața ei s-a terminat in mod tragic, la doar 31 de ani, fiind descoperita fara suflare intr-o camera de hotel, in Mexic.

- O femeie din Dobra a murit, in urma cu putin timp, in urma unui incendiu. Din primele informatiu se pare ca incendiul a pornit de la centrala termica a locuinței. „Femeia de 34 de ani a incercat sa aprinda focul in sistemul de incalzire, folosind lichide combustibile, a caror vapori s-au aprins si i-au…

- Cel putin 50 de persoane si-au pierdut viata in Pakistan in urma inundatiilor masive provocate de ploile torentiale, care au distrus case si recolte, au informat oficiali locali miercuri, in contextul in care aceasta tara din Asia de Sud se lupta pentru a face fata efectelor

- Cel putin 50 de persoane si-au pierdut viata in Pakistan in urma inundatiilor masive provocate de ploile torentiale, care au distrus case si recolte, au informat oficiali locali miercuri, in contextul in care aceasta tara din Asia de Sud se lupta pentru a face fata efectelor letale ale incalzirii…

- Peste 700 de persoane si-au pierdut viata in trei tari din sudul Africii, la o saptamana dupa ce ciclonul Idai s-a abatut asupra orasului-port Beira din Mozambic, insotit de rafale de vant de pana la 170 de kilometri la ora, inaintand apoi pe continent catre Zimbabwe si Malawi si provocand o criza umanitara…

- Participanții la Marșul pentru Viața s-au adunat la Timișoara sambata, 23 martie, in Parcul Carmen Sylva, din fața bisericii „Sf. Maria Regina Pacii”. De aici vor pleca spre Catedrala Mitropolitana, punctul final fiind Prefectura Județului Timiș. Din fața Catedralei procesiunea va continua…

- Cel putin 300 de persoane, potrivit unui nou bilant, si-au pierdut viata dupa ce ciclonul Idai a lovit saptamana trecuta sudul Africii, unde echipele de salvare si-au dublat eforturile pentru a salva mii de locuitori inca refugiati pe copaci si pe acoperisuri, informeaza AFP. In Mozambic, tara…

- Fiecare șofer cunoaște cele mai bune metode prin care poate prelungi viața mașinii sale. Sau cel puțin așa crede. Sunt insa și metode mai puțin cunoscute, unele dintre ele aproape ciudate. Iata patru dintre acestea. Schimbarea uleiului și reviziile regulate sunt o metoda simpla prin care mașina voastra…