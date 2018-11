Stiri pe aceeasi tema

- Sapte oameni, printre care si copii, au fost impuscati joi in orasul Syaracuse din statul american New York, a anuntat sindicatul pompierilor prin retelele sociale preluate de Reuters, incormeaza Agerpres. Politia a reactionat la incident putin dupa ora locala 21 si a gasit la fata locului…

- Atac armat in California. Un barbat a impuscat cinci persoane, dupa care s-a sinucis. Macelul a inceput in locuinta agresorului din orasul Bakersfield, unde si-a omorat sotia. Urmatoarea victima a fost soferul unui camion.

- Un nou atac armat a avut loc in SUA. Zece persoane, printre care și copii, au fost impușcate duminica seara intr-un ansamblu rezidențial din San Bernardino, statul California, la circa 96 kilometri de Los Angeles. Reprezentanții poliției, conform Reuters, au precizat ca trei persoane se afla in stare…

- Un atac armat a fost comis intr-un restaurant din orașul Jacksonville, in statul american Florida. Mai multe persoane au fost impușcate. Poliția cere populației sa evite zona. Conform primelor informatii, sunt cel puțin 4 morți, spune presa americana. Restaurantul respectiv din Jacksonville, Florida,…