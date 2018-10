Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul lunii septembrie, tabloidele din Franta notau ca Pamela Anderson va ramane din nou singura, dupa ce a decis sa se desparta de fotbalistul Adil Rami, pe motiv ca acesta se gandeste la nunta, iar ea nu isi doreste asa ceva.

- Un politist in varsta de 40 de ani din Gorj a fost ranit grav, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce masina pe care o conducea s-a izbit de un copac. Polițistul a fost dus cu ambulanța la București.Citește și: Adina Florea, propusa pentru șefia DNA, a EXPLODAT: atacuri INCENDIARE la adresa…

- Potrivit anchetatorilor, un barbat 'a deschis focul fara niciun motiv' asupra politistilor care treceau pe langa el pe o alee din capitala rusa, nu departe de sediul Ministerului Afacerilor Externe. Politistii au ripostat si l-au ranit pe atacator, care a fost internat in spital. Un politist…

- Conform primelor verificari, un barbat în vârsta de 72 de ani, din comuna Sânmarghita, în timp ce se deplasa pe bicicleta, pe DJ 172F, pe raza localitații de domiciliu, ar fi efectuat un viraj la stânga fara a se asigura corespunzator si a fost acroșat de un autoturism…

- Zilele trecute, 50 Cent si 6ix9ine au filmat impreuna un nou videoclip, „Get the Strap“, in Brooklyn, insa se pare ca au avut loc incidente grave pe platoul de filmare. Potrivit presei din Statele Unite, in timpul filmarilor s-au auzit mai multe focuri de arma, iar oamenii legii au ajuns de urgenta…

- Un biciclist a fost ranit sambata dupa ce a fost lovit de un autoturism in timp ce traversa neregulamentar pe DN 39.Potrivit IPJ Constanta, in jurul orei 16:06, un barbat in varsta de 49 de ani a condus autoturismul marca Rover, pe DN 39, in apropierea localitatii Costinesti, pe banda numarul doi, dinspre…

- Un adolescent a fost ranit in aceasta dupa amiaza dupa ce a fost lovit de o masina pe bulevardul Navodari. Potrivit IPJ Constanta, in jurul orei 16:10, o femeie, in varsta de 26 de ani, a condus un autoturism pe bulevardul Navodari, dinspre localitatea Lumina catre Mamaia.In momentul in care a ajuns…