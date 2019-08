Atac armat într-un bar din Germania. Zeci de persoane au fost arestate Un incident armat a avut loc in orasul Magdeburg din estul Germaniei la primele ore ale zilei de marti, incident in urma caruia cel putin doua persoane au fost ranite si alte cateva zeci au fost arestate de politie, sosita la scurt timp la fata locului, informeaza dpa. Peste 25 de oameni au fost arestati dupa ce politia a reusit sa aduca situatia sub control. Deocamdata nu este clar ce anume a declansat incidentul armat, dar se pare ca doua grupuri care se certau au deschis focul, potrivit relatarilor unui martor. Zeci de polițiști la locul incidentului Zeci de polițiști la locul incidentului Politia a sosit… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

