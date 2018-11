Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 11 persoane au fost ranite, intr-un atac armat la un bar din Thousand Oaks, California, miercuri seara. Atacul a inceput in jurul orei locale 23:20, miercuri, la Borderline Bar and Grill, aflat la...

- Autoritatile americane au informat ca suspectul in cazul atacului armat dintr-un bar din California a murit, scrie BBC.Conform presei, in interiorul barului se aflau cel putin 200 de persoane care participau la o seara de muzica country. Imaginile difuzate la televiziunile locale arata persoane…

- Zeci de persoane au fost impuscate intr-un atac armat comis joi intr-un bar din orasul Thousands Oaks, in statul american California. Cel putin o persoana a fost ucisa. Potrivit cotidianului The Independent, atacatorul a folosit, cel mai probabil, grenade de fum inainte de a deschide focul la Borderline…

- UPDATE – ora 12:04 Cel putin unsprezece persoane au fost ranite intr-un incident armat produs in cursul noptii de miercuri spre joi intr-un bar din sudul statului american California, au anuntat serviciile de pompieri si politia, informeaza joi France Presse. Incidentul a avut loc la ‘Borderline Bar…

- Zeci de persoane au fost impuscate intr-un atac armat comis joi intr-un bar din orasul Thousands Oaks, aflat in statul american California, relateaza site-ul cotidianului The Independent. Politia locala a fost chemata in barul Borderline Bar and Grill, in jurul ...

- Un atacator a ucis vineri cel puțin șapte creștini care se aflau intr-un autobuz din apropierea unei manastirii din Egipt, au anunțat autoritațile, acesta fiind cel mai grav asalt impotriva minoritații creștine in mai mult un an, relateaza Reuters. Atac sangeros in Egipt! Cel puțin șapte oameni au murit,…

- Cel puțin opt oameni au murit, dupa ce un atacator armat a deschis focul intr-o sinagoga din Pittsburgh, Statele Unite. Teroristul a dat buzna peste enoriașii stranși la slujba, lasand in urma sa mai multe victime și oameni raniți.

- Un nou atac armat a avut loc in Statele Unite ale Americii. Cinci persoane au fost ucise, iar atacatorul s-a sinucis. Cinci persoane au fost ucise in urma unui atac armat in Bakersfield California. Un barbat a deschis focul in mai multe locații inainte ca sa se sinucida. Potrivit CNN , polițiștii au…