Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a deschis focul la o sinagoga din orasul Californian Poway, a anuntat duminica pe Twitter biroul serifului din San Diego. Suspectul, un barbat alb in varsta de 19 ani, a fost retinut. O persoana a murit si alte trei au fost ranite.

- Barbatul a fost retinut de catre autoritati. Palomar Health Medical Center, spitalul unde ranitii au fost transportati, a anuntat ca patru persoane au fost internate in urma acestui incident. Potrivit CBS, autoritatile cred ca barbatul a actionat singur. In octombrie 2018, un barbat a deschis focul…

- Un japonez a devenit sambata primul navigator nevazator care a traversat fara oprire Oceanul Pacific la bordul unei barci cu vele, a informat presa japoneza, relateaza AFP. Mitsuhiro Iwamoto, in varsta de 52 de ani, a sosit sambata dimineata in portul Fukushima la bordul ambarcatiunii…

- Ambasada Statelor Unite la București a postat pe pagina de Facebook un videoclip in care mai mulți tineri raspund la intrebarea „Cum ar fi viața ta fara corupție?”. Aceștia cred ca am trai mai bine, am avea salarii corecte și un sistem de invațamant și de sanatate mai eficiente. „Fara corupție am avea…