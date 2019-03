Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin opt persoane, printre care cinci copii, au fost uciși miercuri in urma unui atac armat la o școala din orașul Suzano din sud-estul Braziliei, au anunțat autoritațile locale, citate de Reuters.Incidentul a avut loc la școala publica Raul Brasil din orașul Suzano, situat la periferia…

- Fetita in varsta de 12 ani care in cursul saptamanii trecute a fost lovita de o masina in timp ce traversa strada in fuga printr-un loc nepermis s-a stins din viata in noaptea de luni spre marti. Aceasta se afla internata in Clinica de Anestezie si Terapie Intensiva (ATI) de la Spitalul de Copii „Sf.…