Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin o persoana a murit, iar alta a fost ranita dupa ce un individ a deschis focul, vineri, intr-un restaurant din orasul Viena, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate austriece. Atacul armat a avut loc vineri la ora 13.30 (14.30, ora Romaniei) in restaurantul "Figlmuller", situat in…

- Trei persoane, inclusiv un politist, au fost ucise de un individ care a deschis focul in incinta unui spital din orasul american Chicago, au anuntat autoritatile, precizand ca si atacatorul a murit, informeaza postul CBS News.

- Zeci de persoane au fost impuscate intr-un atac armat comis joi intr-un bar din orasul Thousands Oaks, aflat in statul american California, relateaza site-ul cotidianului The Independent, potrivit Mediafax. Cel putin 12 persoane au murit, iar mai multe au fost ranite. Atacatorul a aruncat mai multe…

