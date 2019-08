Atac armat într-o moschee din Norvegia: Suspectul îşi recunoaşte faptele Suspectul, despre care politia sustine ca are "vederi de extrema dreapta" si "pozitii xenofobe", este acuzat ca a deschis focul sambata in centrul islamic Al-Noor din Baerum, o suburbie rezidentiala a Oslo, fara a rani grav pe cineva, si ca a ucis-o inainte pe sora sa vitrega in varsta de 17 ani.



Imobilizat de credinciosii din moschee, unde se aflau trei persoane la momentul atacului, barbatul de 21 de ani a refuzat pana acum sa-si explice faptele, dar in cele din urma a raspuns vineri intrebarilor politiei.



"Suspectul recunoaste faptele dar nu a luat oficial nicio pozitie… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Suspectul, identificat de presa norvegiana ca fiind Philip Manshaus, de 21 de ani, era acuzat de tentativa de omor pentru ca a deschis focul in moscheea Al-Noor, precum si de omor dupa descoperirea cadavrului surorii sale vitrege in varsta de 17 ani. Potrivit unui comunicat publicat luni dimineata,…

- Suspectul, identificat de presa norvegiana ca fiind Philip Manshaus, de 21 de ani, este acuzat de tentativa de omor pentru ca a deschis focul in moscheea Al-Noor, precum si de omor dupa descoperirea cadavrului surorii sale vitrege in varsta de 17 ani. Conform politiei, aceste capete de acuzare ar…

- Principalul suspect în atacul armat comis sâmbata la o moschee din Norvegia ar fi fost inspirat de recentele incidente similare care au avut loc în Noua Zeelanda și Statele Unite, sugereaza o postare online a acestuia, relateaza Mediafax citând The Guardian. Într-un…

- O persoana a fost ranita dupa ce focuri de arma au fost trase intr-o moschee din apropiere de Oslo, un suspect fiind arestat, a anuntat sambata politia locala, citata de AFP, potrivit news.ro."O persoana a fost ranita. Nu stim inca gravitatea ranilor. Un suspect a fost arestat. Politia este…

- Numeroase forte de ordine s-au grabit sa ajunga la un centru comercial din El Paso, Texas, sambata, dupa ce mai multe focuri de arma au fost auzite in zona. Atacatorul, un barbat alb in varsta de 21 de ani, a deschis focul la magazinul Walmart, aflat langa cel mai mare mall din El Paso. Mai multe persoane…

- Guvernul din Noua Zeelanda a demarat joi planul de rascumparare a armelor semiautomate si munitiilor interzise dupa atacurile de la jumatatea lui martie din localitatea Christchurch, in care au fost ucise 51 de persoane, transmite EFE. "Rascumpararea si amnistia au un singur scop: retragerea…

- Guvernul din Noua Zeelanda a demarat joi planul de rascumparare a armelor semiautomate si munitiilor interzise dupa atacurile de la jumatatea lui martie din localitatea Christchurch, in care au fost ucise 51 de persoane, transmite EFE potrivit Agerpres. "Rascumpararea si amnistia au un singur…

- Un barbat din Noua Zeelanda a fost condamnat la 21 de luni de inchisoare deoarece a distribuit un videoclip ce conținea imagini de la atacurile comise in luna martie asupra a doua moschei din Christchurch. 51 de oameni au fost uciși in urma incidentului sangeros. In varsta de 44 de ani, Philip Arps…