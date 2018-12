Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin cinci persoane au fost ucise, iar altele au fost ranite dupa ce un individ a deschis focul marti intr-o catedrala din orasul brazilian Campinas, informeaza presa braziliana, potrivit...

- Cel putin cinci persoane au fost ucise, iar altele au fost ranite dupa ce un individ a deschis focul marti intr-o catedrala din orasul brazilian Campinas, informeaza presa braziliana, potrivit Mediafax.Atacul a avut loc marti, in timpul unei slujbe, in Catedrala Metropolitana din Campinas,…

- Presa din Brazilia relateaza ca cel puțin șase din persoanele ucise sunt atacatori, aceștia fiind lichidați de polițiști in timpul intervenției. Celelalte persoane ucise sunt civili, iar printre ele se numara și un copil, a anunțat Lielson Landin, primarul orașului, transmite presa din Brazilia . Doua…

- Un nou atac armat in Statele Unite ale Americii! Cel puțin 12 persoane, inclusiv un ofițer de poliție, au murit in urma atacului armat comis joi (8 noiembrie) in barul Borderline Bar and Grill din orașul Thousands Oaks, aflat in California. Autoritațile au informat ca suspectul a fost gasit mort inauntru.…

- UPDATE – ora 12:04 Cel putin unsprezece persoane au fost ranite intr-un incident armat produs in cursul noptii de miercuri spre joi intr-un bar din sudul statului american California, au anuntat serviciile de pompieri si politia, informeaza joi France Presse. Incidentul a avut loc la ‘Borderline Bar…

- Cel putin patru persoane au murit intr-un atac armat in apropiere de o sinagoga in Pittsburgh. Politia a informat ca exista „mai multe victime" si a facut apel catre locuitorii din zona sa ramana in case si sa isi tina usile inchise. Singagoga era plina pentru slujba de sambata, iar atacatorul a tras…

- Mai multe persoane si au pierdut viata, iar altele au fost ranite joi in urma unui incident armat la Maryland, la 100 km nord de Washington, a anuntat politia locala in cursul unei conferinte de presa, potrivit AFP citat de Agerpres.ro 39;Putem confirma ca exista numerosi raniti si mai multe decese…

- Un nou atac armat a avut loc in Statele Unite ale Americii. Cinci persoane au fost ucise, iar atacatorul s-a sinucis. Cinci persoane au fost ucise in urma unui atac armat in Bakersfield California. Un barbat a deschis focul in mai multe locații inainte ca sa se sinucida. Potrivit CNN , polițiștii au…