Atac armat într-o biserică din SUA. Autoritățile se află la locul incidentului In momentul in care fortele de ordine au fost alertate, in jurul orelor 10.00, in aceasta biserica din localitatea Pelham, cu 14.000 de locuitori, avea loc o nunta. Politistii au sosit la fata locului in trei minute si "au descoperit doua persoane ranite de gloante", a precizat intr-un comunicat Pelham Police Department. Suspectul a fost imobilizat de mai multi invitati la nunta, a adaugat textul. Cei doi raniti au fost transportati la spital, iar atacatorul plasat in arest. Potrivit primelor elemente ale anchetei, agresorul nu pare sa fi tras "la intamplare", potrivit comunicatului.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

