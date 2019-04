Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin cinci persoane au fost ucise, inclusiv un preot, in urma unui atac asupra unei biserici din Burkina Faso. Victimele au fost impușcate duminica, dupa ce mai mulți barbați inarmați au intrat in...

- Un barbat a deschis focul la o sinagoga din orasul Californian Poway, a anuntat duminica pe Twitter biroul serifului din San Diego. Suspectul, un barbat alb in varsta de 19 ani, a fost retinut. O persoana a murit si alte trei au fost ranite.

- O femeie care a intrat intr o biserica din San Diego in timpul slujbei de Pasti purtand un copil pe bratul stang si aratand o arma cu mana dreapta a fost retinuta de enoriasi dupa ce a amenintat ca va arunca in aer biserica, au afirmat politia si martorii, relateaza luni dpa, citat de Agerpres.ro. Predica…

- Un roman este acuzat in Canada ca a atacat cu un cutit un preot in timp ce oficia o slujba la cea mai mare biserica din aceasta tara. Intreg atacul a fost filmat, fiind transmis in direct de un post de televiziune catolic. La slujba asistau in jur de 50 de oameni. S-a intamplat vineri la Montreal. Suspectul…

- Presa canadiana a dezvaluit, in urma cu puțin timp, detalii despre barbatul care a injunghiat un preot intr-o biserica din Canada. Preotul susținea o slujba in momentul in care a fost atacat.

- Barbatul care a injunghiat un preot in timpul slujbei intr-o biserica din Montreal a fost identificat. Este vorba despre Vlad Cristian Irimia, de 26 de ani, de origine romana, potrivit Le Jurnal de Montreal și Pa...

- Clipe de groaza intr-o biserica dintr-un oraș in care locuiesc mulți romani. Preotul paroh a fost injunghiat chiar sub privirile enoriasilor, in timpul unei slujbe televizate in direct și sub privirile a zeci de enoriași, care participau la evenimentul de dimineața

- Un preot a fost injunghiat vineri dimineața, in timpul unei slujbe dintr-o biserica din Montreal, Canada. Preotul ținea o slujba, iar la un moment dat a fost atacat din senin de un barbat. A suferit...