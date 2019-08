Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile americane au informat, astazi, ca mai multe persoane ar fi murit și mai multe ar fi fost ranite. In prezent, este investigat atacul, scrie BBC, citat de Mediafax. Poliția a fost anunțata ca un astfel de incident este in desfașurare in jurul orei locale 01.00, in fața unui bar…

- Cel putin 20 de oameni au fost ucisi intr-un atac armat produs, ieri, intr-un centru comercial din orasul El Paso, situat in statul american Texas, anunta autoritatile din SUA, informeaza CBS News, citeaza mediafax.ro.Potrivit oficialilor, alte 26 de persoane au fost ranite.

- Un tanar de 21 de ani a deschis focul sambata in zona hypermarketului Walmart din El Paso (Texas), frecventat de comunitatea hispanica, ucigand 20 de persoane si ranind alte 26 inainte de a fi arestat,...

- Cel putin un om a murit, iar patru au fost raniti, in urma unui cutremur produs in Indonezia. Persoana care si-a pierdut viata a suferit un atac de cord. Politia locala a transmis ca 139 de locuinte si doua moschee au fost avariate.Peste 1.000 de oameni au fost evacuati.

- Cel putin o persoana a murit, iar sapte sunt disparute în urma unei explozii de amploare produse joi la o conducta de gaz din statul american Kentucky, informeaza agenția Associated Press, citata de Mediafax.Explozia masiva s-a produs în comitatul Lincoln din Kentucky. Conform bilantului…

- Cel putin 15 oameni au murit si 47 au fost raniti intr-o serie de atentate comise in capitala Afganistanului. Autoritatile de la Kabul au confirmat ca printre victime se afla mai multi angajati ai ministerului Minelor si Petrolului.

- Cel puțin 15 persoane au murit și alte 75 au fost ranite in imbulzeala creata pe un stadion din orașul Antananarivo din Madagascar, unde a fost organizata o parada militara cu ocazia Zilei Naționale a Independenței, au anunțat autoritațile locale, citate de Reuters. Richard Rakotonirina, ministrul Apararii…

- Tragedie in Cambodgia. Cel putin 17 oameni au murit, iar alti 23 au fost raniti dupa ce o cladire aflata in constructie s-a prabusit. Mai multi muncitori sunt dati disparuti. Autoritatile asiatice sunt ingrijorati ca ar fi putut sa ramana blocati sub muntele de moloz.