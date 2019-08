Stiri pe aceeasi tema

- Weekend de groaza in SUA! In ultimele ore, Statele Unite au fost zguduite de doua incidente sangeroase, care au lasat in urma zeci de morti si raniti. Atrocitatile au avut loc in statele Texas si Ohio.

- Cinci persoane au murit si sapte au fost ranite grav, în timpul noptii de sâmbata spre duminica, în urma unui accident între trei masini, produs pe Drumul European 581, în zona localitatii Badeana, judetul Vaslui.

- In cursul zilei de ieri un echipaj cu o autospeciala, un echipaj de descarcerare și un echipaj cu ambulanța SMURD de la Detașamentul de Pompieri Pitești au intervenit in localitatea Maracineni, la un accident rutier produs intre trei autoturisme, din care a rezultat cinci victime, trei șoferi in varsta…

- Un accident soldat cu patru raniți a avut loc, in urma cu puțin timp, in București, la intersecția Calea Moșilor cu strada Olari.Citește și: Mircea Badea il ataca dur pe Klaus Iohannis: ‘Cainele nu pleaca de la macelarie’ O femeie care se afla la volanul unei mașini nu ar fi acordat…

- Un accident cu opt victime a avut loc marți dimineața pe DN73A, intre localitațile Vad și Șercaia, din județul Brașov. O autoutilitara a Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov s-a ciocnit violent de o mașina care a patruns pe contrasens. Din primele informații, drumarii se indreptau spre o…

- Prin votarea unui proiect legislativ, Parlamentul a relaxat regimul armelor in Romania, dar pentru a intra in vigoare reglementarea trebuie sa fie promulgata de seful statului. Este vorba de modificarea si completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor.

- Jerome Rothen (41 de ani), ex-Monaco și PSG, nu mai e analist la RMC Sport. Nici el, nici jurnalistul Daniel Riolo. „E de liga a doua", a fost concluzia lor, referindu-se la brazilianca Najila Trindade. Jerome Rothen e un nume cunoscut in fotbalul francez. Fost internațional, a jucat finala Ligii Campionilor…

- Douazeci de persoane au fost ranite, miercuri, intr-o explozie produsa intr-o piata aglomerata din orasul sicilian Gela, a anuntat Departamentul de pompieri italian, citat de dpa, potrivit agerpres.ro.Citește și: Ascensiune fulminanta a lui Rareș Bogdan! Ce va conduce – ‘Votul a fost unanim’…