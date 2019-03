Atac armat în SUA, un necunoscut a deschis focul în trafic Incidentul s-a produs intr-un cartier din nord-estul orasului, cand suspectul s-a apropiat de o femeie aflata la volanul unei masini dintr-o intersectie si a impuscat-o, dupa care a mers pe strada si a tras in directia unui autobuz, potrivit informatiilor furnizate de politie.



Soferul autobuzului a fost atins de gloante dar a reusit sa intoarca autobuzul si sa se indeparteaza de atacator. Suspectul s-a indreptat apoi spre un al doilea autovehicul, o Toyota Prius si a deschis focul, ucigand soferul.



Pana la sosirea politiei, atacatorul s-a suit in Prius si a accelerat ciocnindu-se… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

