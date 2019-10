Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au fost ucise și cinci au fost ranite intr-un atac comis in Kansas City, duminica dimineața, a anunțat poliția citata de CNN. Suspectul atacului nu a fost inca reținut, a spus poliția care nu are deocamdata informații cu privire la identitatea acestuia. Presa locala scrie ca un barbat…

- O femeie de 65 de ani a murit, iar alte patru persoane au fost ranite, luni, in urma coliziunii dintre doua autoturisme pe DN 3 Bucuresti-Lehliu Gara, in zona localitatii Belciugatele.La fata locului au intervenit echipaje ISU si de la Ambulanta, dar si un elicopter SMURD, care a preluat…

- Un barbat a murit si alte trei persoane au fost ranite astazi intr-un accident rutier care a avut loc pe DJ212A, in judetul Braila, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Braila. Un barbat de 68 de ani, in timp ce se deplasa cu masina dinspre localitatea Marasu catre Braila, a pierdut controlul…

- Numarul persoanelor decedate în urma atacului din orașul Odessa din statul american Texas a crescut la șapte, potrivit autoritaților locale, care au informat ca înca nu au reușit sa determine motivul pentru care atacatorul a deschis focul, informeaza site-ul agenției DPA, citata de Mediafax.…

- Un barbat alb, de aproximativ 30 de ani, care era cunoscut poliției, a omorat patru persoane și a ranit alte 21 sambata intr-un atac armat intre orașele Midland și Odessa, din vestul Texasului, relateaza Reuters.

- Un barbat a murit si alți doi au fost raniti aseara pe DN 22 (Ramnicu Sarat-Braila), pe raza localitatii Boldu, in județul Buzau, dupa ce o caruța nesemnalizata a fost lovita de un autoturism. Mașina era condusa de un tanar de 19 ani, dinspre Ramnicu-Sarat spre Braila, cand a lovit caruța care circula…

- Atac armat in cartierul Brooklyn din New York. Un om a murit, iar 11 au fost raniti dupa ce un individ a deschis focul la intamplare in timpul unei petreceri. Printre victimele internate este si un copil. In urma atacului s-a creat un adevarat haos.