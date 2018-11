Stiri pe aceeasi tema

- Un atac armat a avut loc intr-un bar din California.Mai multe persoane, intre care și un polițist, ar fi fost ranite intr-un atac armat, intr-un bar din localitatea Thousand Oaks din California, potrivit stirileprotv.ro. Sursa citata menționeaza ca atacatorul este in libertate.In…

- Mai mulți oameni au fost raniți intr-un bar din Venture Conty, California, in urma unui atac armat. Printre victime se numara și un polițist. Potrivit Newsweek , la fața locului au sosit mai multe echipaje de poliție și ambulanțe. Se crede ca atacatorul ar fi folosit o arma semi-automata. Poliția susține…

- Departamentul pentru Siguranta Publica din Pittsburgh a anuntat ca are loc un atac armat la intersectia Wilkins – Shady, unde este situata sinagoga. Postul de televiziune afiliat CBS, KDKA-TV, a informat ca exista o prezenta serioasa a politiei in cartierul Squirrel Hill. Universitatea…

- Un atac armat a avut loc intr-o cladire de birouri din orașul american Middleton.Potrivit politiei, cel putin patru persoane au fost ranite, printre care si atacatorul, care se afla in stare critica.Deocamdata nu se cunoaste motivul agresiunii.

- Un nou atac armat a avut loc in Statele Unite ale Americii. Cinci persoane au fost ucise, iar atacatorul s-a sinucis. Cinci persoane au fost ucise in urma unui atac armat in Bakersfield California. Un barbat a deschis focul in mai multe locații inainte ca sa se sinucida. Potrivit CNN , polițiștii au…

- Mai multe focuri de arma au fost trase luni dimineata dintr-un vehicul inspre Ambasada SUA de la Ankara, lovind un geam, insa nu s-au inregistrat victime, informeaza agentia Reuters, citand postul CNN Turk.

- Politia a fost chemata in jurul orei locale 02.30, in zona Moss Side, unde a gasit mai multe persoane ranite. Ranile victimelor sunt de la 'minore la majore', dar majoritatea nu par sa le puna viata in pericol, au indicat autoritatile, fara a preciza natura ranilor. 'Politistii incearca…

- Cel putin patru morti in urma unui incident armat produs in Canada, transmite Mediafax.Atacul armat a avut loc vineri in oraselul canadian Fredericton, anunta surse din cadrul serviciilor de securitate regionale. Atacul armat a avut loc la ora locala 7.30 (13.30, ora Romaniei) in zona…