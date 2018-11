Stiri pe aceeasi tema

- Sergentul Ron Helus a raspuns apelurilor si a fost impuscat cand a intrat in bar. El a murit la spital ulterior. Dean a informat ca alte 10 persoane au fost impuscate si ranite. Autoritatile au precizat ca atacatorul a murit si el in incident, insa nu au oferit detalii in acest sens. Conform presei,…

- UPDATE ora 13:50 – Douasprezece persoane au fost ucise de un barbat inarmat care a deschis focul intr-un bar-discoteca miercuri noapte in sudul statului american California in timpul unei petreceri studentesti, a anuntat seriful comitatului Ventura, Geoff Dean, intr-o conferinta de presa, informeaza…

- Un baiat a fost impușcat mortal la școala, in fața prietenilor lui, dupa ce a avut un conflict cu un coleg. Elevul a fost dus la spital in stare critica, unde a fost supus unei intervenții...

- Atac armat in California. Un barbat a impuscat cinci persoane, dupa care s-a sinucis. Macelul a inceput in locuinta agresorului din orasul Bakersfield, unde si-a omorat sotia. Urmatoarea victima a fost soferul unui camion.

- Informatii socante din Franta! William Gomis (19 ani), fost jucator la Saint Etienne, a fost impuscat mortal duminica noapte in localitatea La Seyne-sur-Mer, anunta britanicii de la Daily Mail.

- Tragedie fara margini in fotbalul francez. Un fotbalist de la Saint Etienne a fost impușcat mortal in noaptea de duminica spre luni. Clubul de Ligue 1 a confirmat oficial faptul ca William Gomis, in varsta de 19 ani, capitanul echipei secunde, și-a pierdut viața in noaptea trecuta.

- Un nou atac armat a avut loc in SUA. Zece persoane, printre care și copii, au fost impușcate duminica seara intr-un ansamblu rezidențial din San Bernardino, statul California, la circa 96 kilometri de Los Angeles. Reprezentanții poliției, conform Reuters, au precizat ca trei persoane se afla in stare…

- Politia spaniola a anuntat luni ca a impuscat un barbat inarmat cu un cutit in timp ce incerca sa atace o sectie de politie din Catalonia. Politia regionala Mossos a scris pe Twitter ca barbatul a intrat in sectia din Cornella (langa Barcelona) in jurul orei locale 06.00, cu "scopul de a ataca ofiterii".…