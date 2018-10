Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a denuntat sambata 'ura' din Statele Unite dupa atacul armat comis la o sinagoga din orasul Pittsburgh, Pennsylvania, unde un individ inarmat a ucis mai multe persoane inainte de a se preda, relateaza AFP. 'Este sincer un lucru teribil, teribil ce se intampla…

- Cel putin patru persoane au murit intr-un atac armat in apropiere de o sinagoga in Pittsburgh. Politia a informat ca exista „mai multe victime" si a facut apel catre locuitorii din zona sa ramana in case si sa isi tina usile inchise. Singagoga era plina pentru slujba de sambata, iar atacatorul a tras…

- Atac armat la o sinagoga din orașul american Pittsburgh, aflat in statul Pennsylvania. Opt oameni au murit, dupa ce un barbat a deschis focul in timpul slujbei, arata CNN. Potrivit sursei citate, atacatorul s-a predat deja autoritaților, acesta fiind incatușat. Totodata, barbatul a tras asupra a trei…

- Un barbat de 50 din județul Vrancea a murit, luni, la scurt timp dupa ce s-a intors in Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaționala din localitatea Odobești, unde era internat și de unde plecase fara bilet de voie. Poliția a deschis o ancheta. Reprezentanții Procuraturii, ai Poliției și ai Direcției…

- Accident infiorator . 20 de oameni au murit, dupa ce o limuzina care participa la o nunta a intrat in multime.foto Limuzina cobora cu viteza un deal cand s-a izbit de un alt vehicul si a ricosat intr-un grup de pietoni, in fata unui centru comercial. Cel putin 20 de persoane au murit in accident, iar…

- Trompetistul si percutionistul newyorkez Jerry Gonzalez, unul dintre exponentii mondiali ai asa-numitului 'latin jazz', a murit luni la 69 de ani, intr-un incendiu declansat duminica noapte la locuinta sa din Madrid, au informat surse ale politiei citate de EFE.Incendiul s-a produs duminica…

- Atac armat chiar in timpul unei parade militare! Cel puțin opt persoane au murit și alte 20 au fost ranite in incident. Atacatorii au deschis focul intr-un parc in apropierea paradei, ei fiind imbracati in uniforme militare.

- Cel putin patru morti in urma unui incident armat produs in Canada, transmite Mediafax.Atacul armat a avut loc vineri in oraselul canadian Fredericton, anunta surse din cadrul serviciilor de securitate regionale. Atacul armat a avut loc la ora locala 7.30 (13.30, ora Romaniei) in zona…