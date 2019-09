Stiri pe aceeasi tema

- Dupa atacul din 3 august, soldat cu 22 de morți, un nou atac armat, fara o cauza divulgata de poliție, a avut loc sambata in Texas. Un tanar alb cu varsta in jur de 30 de ani a ucis 4 persoane (a cincea a decedat in spital) si a ranit alte 21 sambata, intr-un atac armat produs in vestul statului Texas,…

- O fetița de 12 ani a lovit mortal un barbat in timp ce tatal sau o invața sa conduca mașina. Incidentul a avut loc in Texas, SUA, in parcarea unui complex rezidențial. Tomas Mejia Tol și-a pus fiica in varsta de 12 ani sa conduca automobilul, fara sa-și imagineze ca totul avea sa se termine cu o tragedie.…

- Tânarul care a deschis focul sâmbata într-o suburbie a capitalei norvegiene Olso a fost pus sub acuzare pentru uciderea unei femei al carei cadavru a fost gasit în casa atacatorului, potrivit CNN.Suspectul un cetațean norvegian ce are douazeci și ceva de ani, este pus sub…

- Un individ îmbracat cu vesta de protecție a tras focuri de arma în orașul Dayton din Ohio, duminica, omorând 9 persoane, printre care și pe sora sa, scrie Reuters. Alte 27 de persoane au fost ranite. Ofițerii de poliție care patrulau în zona au ajuns la fața locului în…

- Cel putin noua persoane au murit in urma unui atac armat care a avut loc in Dayton - Ohio, acesta fiind al doilea astfel de incident in mai putin de 24 de ore, dupa cel din El Paso - Texas, soldat cu 20 de morti, anunta CNN.

- Dupa ce presa, opinia publica, dar și membrii Composesoratului Borșa au intors pe toate parțile decesul turistului de la Borșa, Timiș Ion Sorin, primarul orașului face precizari in acest caz. „Vineri, 19 Iulie, in jurul amiezei, am fost sunat de șeful Serviciului Public Salvamont, Ioan Timiș care mi-a…

- Un accident de circulatie s-a produs astazi, in jurul orei 12, la intersectia strazilor Ion Creanga si Postei. Se pare ca un sofer care a iesit de pe strada Ion Creanga a patruns in intersectie fara sa acorde prioritate, lovind o masina care circula regulamentar pe strada Postei. In urma coliziunii,…