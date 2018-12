Atac armat in Strasbourg: 3 morti si 13 raniti. Suspectul este cautat de catre politisti

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – ora 9:00 Atacul comis marti seara asupra Targului de Craciun din Strasbourg, al carui autor este si acum cautat, s-a soldat cu trei morti, opt raniti grav si cinci raniti usor, potrivit unui bilant actualizat, publicat de prefectura miercuri dimineata, informeaza AFP. ‘Autorul faptelor, care…

- Sute de politisti inca il cauta miercuri pe autorul atacului armat de la Targul de Craciun dint Strasbourg, in conditiile in care bilantul victimelor a ajuns la trei morti si 12 raniti, anunta BBC.

- Cel putin trei persoane au fost ucise, iar alte 11 au fost ranite in atacul armat produs marti seara in centrul orasului Strasbourg, anunta surse din cadrul ... The post ATAC ARMAT la Strasbourg, in apropierea Targului de Craciun: Cel putin trei morti si numerosi raniti/ Macron l-a trimis in oras pe…

- Terorismul lovește din nou in Vestul Europei de Sarbatori, și tot la un targ de Craciun, ca și in urma cu doi ani, la Berlin. De asta data, orașul francez Strasbourg este scena unei tragedii. Trei morți și 12 raniți, in urma unui atac armat care s-a petrecut aseara.

- Sute de politisti inca il cauta miercuri pe autorul atacului armat de la Targul de Craciun dint Strasbourg, in conditiile in care bilantul victimelor a ajuns la trei morti si 12 raniti, anunta BBC. Suspectul a scapa...

- UPDATE – Numarul persoanelor decedate in schimbul de focuri de la Targul de Craciun din Strasbourg a ajuns la trei. Politia franceza a confirmat, pentru Reuters, ca numarul persoanelor decedate in schimbul de focuri de aseara, de la Targul de Craciun din centrul orasului Strasbourg, a ajuns la trei,…

- Adunarea Nationala a Frantei si-a exprimat marti, cu prilejul examinarii unui proiect de reforma a justitiei, solidaritatea cu victimele atacului armat care a facut cel putin doi morti si 11 raniti in centrul orasului Strasbourg, relateaza AFP.As dori sa adresez impreuna cu colegii mei solidaritatea…

- Un schimb de focuri a facut, marți seara, cel putin doi morti si zece raniti la Targul de Craciun de la Strasbourg (nord-vestul Frantei), fortele de ordine fiind in cautarea atacatorului care a reusit sa fuga, potrivit ministrului francez de interne si prefecturii departamentului, relateaza AFP si Reuters,…