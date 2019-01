Stiri pe aceeasi tema

- O persoana inarmata, care mergea pe bicicleta, a deschis focul in fața casei unui localnic din Birmingham. Zeci de polițiști au impanzit locul in care a avut loc agresiunea. Incidentul a avut loc, sambata seara, in Erdington, o suburbie a orașului britanic Birmingham. "Mai multe persoane care mergeau…

- Un barbat inarmat, care mergea pe bicicleta, a deschis focul in fața casei unui om din Birmingham. Polițiștii au fost chemați imediat la fața locului, mai exact in Tedbury Crescent, Erdington...

- Un barbat de 61 de ani, din județul Brașov, a fost gasit mort, in noaptea de joi spre vineri, intr-o balta cu apa adanca de 15 centimetri, pe un drum din localitatea Cazanești, județul Vaslui. Poliția a deschis o ancheta in acest caz, relateaza Mediafax. Potrivit reprezentanților Inspectoratului…

- Incidentul armat care a avut loc vineri in centrul capitalei austriece Viena si s-a soldat cu un mort si un ranit grav este in mod sigur legat de o mafie din Balcani, a anuntat sambata politia austriaca...

- Cel putin o persoana a murit, iar alta a fost ranita dupa ce un individ a deschis focul, vineri, intr-un restaurant din orasul Viena, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate austriece. Atacul armat a avut loc vineri la ora 13.30 (14.30, ora Romaniei) in restaurantul "Figlmuller", situat in…

- Cel putin o persoana a murit, iar alta a fost ranita dupa ce un individ a deschis focul, vineri, într-un restaurant din orasul Viena, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate austriece.

- Un atac armat a avut loc in Strasbourg, in una din pietele de Craciun din oras fiind trase mai multe focuri de arma. O persoana ar fi murit si alte sase au fost ranite, potrivit rapoartelor preliminare, scriu Reuters si BBC.

- Cel putin cinci persoane au fost ucise, iar altele au fost ranite dupa ce un individ a deschis focul marti intr-o catedrala din orasul brazilian Campinas, informeaza presa braziliana, potrivit Mediafax.Atacul a avut loc marti, in timpul unei slujbe, in Catedrala Metropolitana din Campinas,…