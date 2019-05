Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 90 de persoane, printre care 65 de copii, se crede ca au fost infestați cu virusul HIV de catre un medic, care a folosit o seringa contaminata. S-a intamplat in Pakistan, iar informația a fost conf...

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de punere in circulatie de marfuri contrafacute, pe numele unui cetatean iranian, in urma descoperirii, impreuna cu lucratorii vamali, intr un container sosit din Pakistan, a unor cutii cu…

- Luptatorii ar trebui sa aiba o a doua cetatenie, sa aiba varsta peste 18 ani si legea nu se va aplica retroactiv, potrivit unor informatii furnizate duminica seara de ziarul Sueddeutsche Zeitung si de canalele de televiziune WDR si NDR.Acordul a fost convenit intre ministrul de interne…

- Militari din Fortele terestre ale SUA dislocate in Europa vor sosi din Polonia, la sfarsitul acestei luni, impreuna cu tehnica militara din dotare, la Baza Aeriana „Mihail Kogalniceanu” din judetul Constanta, ca parte a angajamentului Statelor Unite ale Americii in asigurarea securitatii flancului estic…

- Sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, a facut apel miercuri la India si Pakistan sa dea dovada de "cea mai mare retinere", dupa escaladarea tensiunilor dintre cele doua tari, care pretind fiecare ca au doborat avioane ale celeilalte, relateaza AFP. "Asteptam de la cele doua tari sa dea acum…

- Militantii talibani au avertizat miercuri ca escaladarea tensiunii intre India si Pakistan va afecta procesul de pace din Afganistan si au indemnat fortele armate indiene sa se abtina de la viitoare atacuri, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Forțele militare ale Indiei au lansat un raid aerian în Pakistan, într-un moment de maxima tensiune între cei doi rivali nucleari, declanșat de atacul terorist din Kashmir de la începutul acestei luni.

- PLUS isi afirma sustinerea totala fata de fortele democratice din Republica Moldova, care candideaza duminica la alegerile parlamentare, si isi exprima increderea ca cetatenii moldoveni vor vota pentru o societate care priveste cu speranta spre un viitor european. "Cu ocazia alegerilor…