- Cel putin trei diplomati turci au fost ucisi intr-un incident armat produs in orasul kurd irakian Erbil, afirma surse citate de agentia de presa Reuters, conform Mediafax.Incidentul armat a avut loc miercuri in centrul orasului Erbil, capitala provinciei irakiene Kurdistan, au declarat doi…

- Doi romani au ars intr-un incendiu provocat in estul Londrei. Una dintre victime a murit, iar cealalta e in stare foarte grava. Doua persoane au fost arestate și sunt acuzate de crima. Incidentul s-a consumat in Illford, in estul Londrei, in zona unui parc, frecventata de oamenii strazii. De altfel,…

- Politistii aradeni au identificat, miercuri, un barbat care ar fi autorul accidentului produs in noaptea de sambata spre duminica, in zona localitatii Zimand Cuz, unde un biciclist de 21 de ani a fost lovit cu masina si a murit, iar soferul a fugit de la locul faptei, suspectul fiind audiat dupa ce…

- Un barbat de 59 de ani si-a pierdut viata dupa ce a fost strivit de o roata a masinii la care lucra pentru a o repara, fiind tarat apoi cativa metri de autovehicul, care s-a oprit intr-un gard.

- Moarte misterioasa. Trei turiști germani au fost gasiți impușcați cu arbaleta, in camera de hotelPolițiștii germani investigheaza moartea a trei persoane care au fost descoperite fara suflare in camera lor de hotel. Incidentul e cu atat mai misterios, ținand cont ca aceștia erau strapunși…

- Modelul Stefanie Sherk, soția starului de la Hollywood Demian Bichir, a fost gasita chiar de partenerul ei de viața in piscina in care s-a aruncat. Incidentul s-a petrecut pe 12 aprilie, iar actorul s-a intors de la cumparaturi cand a gasit trupul soției sale plutind cu capul in jos in picina. Un alt…