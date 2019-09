Atac armat în Olanda, soldat cu patru morţi Femeia, a carei identitate nu a fost dezvaluita, a murit in urma unei ”drame familiale” in orasul Dordrecht, a precizat politia pe Twitter. Doi copii, in varsta de 8 si 12 ani, au fost ucisi luni noaptea, impreuna cu un politist in varsta de 35 de ani, considerat a fi autorul atacului armat, au anuntat fortele de ordine. Politia nu a precizat daca exista vreo legatura intre victime, dar a anuntat ca atacul armat, intr-o casa de la periferia de sud a orasului Dordrecht, ar fi un ”incident familial”. Potrivit ziarului olandez de Telegraaf, care citeaza surse implicate in… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

- O femeie in varsta de 27 de ani a murit din cauza ranilor, in urma unui atac armat soldat cu moartea a doi copiii si unui ofiter de politie, a anuntat marti politia olandeza, relateaza The Associated Press.

