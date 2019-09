Atac armat în Olanda. Poliţia a din Dordrecht a închis străzile. Sunt victime Serviciile de securitate au sosit la locul incidentului armat cu cel putin 15 masini de politie, doua ambulante, un elicopter special si mai multi ofiteri. Mai multi locuitori din zona au fugit pe strazi de frica si cautau sa se adaposteasca de agresori. Orasul a fost inchis partial. Deocamdata nu sunt amanunte despre acest atac si nu se stie cu precizie daca sau cate victime sunt. Politia nu a confirmat stirile locale potrivit carora trei persoane ar fi fost ucise de catre agresori. Revenim cu amanunte

