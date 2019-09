Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile de securitate au sosit la locul incidentului armat cu cel putin 15 masini de politie, doua ambulante, un elicopter special si mai multi ofiteri. Mai multi locuitori din zona au fugit pe strazi de frica si cautau sa se adaposteasca de agresori. Orasul a fost inchis partial. Deocamdata…

- Cel puțin trei persoane au decedat in urma unui incident armat care a avut loc luni seara in orașul olandez Dordrecht, a anunțat poliția, potrivit site-ului Euronews.Poliția a transmis pe Twitter ca a fost inițiata o ancheta in acest caz, fara sa precizeze unde s-a produs incidentul, informeaza…

- Geniștii cred ca a fost o bomba neexplodata din Al Doilea Razboi Mondial, care a detonat. Cei doi barbati, cu varste de 29 si respectiv 35 de ani, au adus bomba la un garaj duminica, unde aceasta a explodat, a declarat un purtator de cuvant al politiei, potrivit agentiei poloneze de stiri PAP.…

- Autoritațile americane au informat, astazi, ca mai multe persoane ar fi murit și mai multe ar fi fost ranite. In prezent, este investigat atacul, scrie BBC, citat de Mediafax. Poliția a fost anunțata ca un astfel de incident este in desfașurare in jurul orei locale 01.00, in fața unui bar…

- Trenul interregio 15039, care circula pe ruta Cluj-Oradea, a lovit la trecerea la nivel cu calea ferata din Halta Nadașelu un autoturism in care erau doua persoane. Persoanele au decedat.Circulația este momentan blocata, trenul fiind oprit pentru cercetari. Au fost anunțate Poliția și Salvarea.…

- Exista temerea ca cel putin 80 de migranti au murit dupa ce ambarcatiunea in care se aflau s-a scufundat langa coasta Tunisiei, a anuntat joi, pe Twitter, purtatorul de cuvant al Organizatiei Internationale pentru Migratie (OIM), Flavio Di Giacomo, informeaza dpa, potrivit agerpres.ro."Naufragiul…

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, a declarat ca poliția lucreaza non-stop, dupa ce patru persoane au fost ucise intr-un interval de 28 de ore in capitala Marii Britanii, inclusiv o femeie insarcinata care a fost injunghiata, potrivit Reuters, citat de Mediafax. Kelly Mary Fauvrelle, in varsta…

- Patru persoane au fost impuscate in Toronto, la parada de celebrare a titlului NBA castigat de echipa locala de baschet Toronto Raptors, a informat politia, relateaza BBC.Mii de fani ai sportului au umplut centrul orasului, in piata Nathan Phillips. La un moment dat s-au auzit impuscaturi…