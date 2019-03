Mai multe persoane au fost ranite într-un atac armat în orașul olandez Utrecht, informeaza Reuters. O persoana ar fi deschis focul într-un tramvai.

Atacul a avut loc în zona Oktoberplein din Utrecht. Incidentul a fost raportat la ora locala 10.45, potrivit unui anunț de pe Twitter al Poliției, care a adaugat ca zona unei stații de tramvai este izolata, iar accesul este blocat.





A shooting occurred on the #24oktoberplein in #Utrecht. The incident has been reported at 10.45 hour. Multiple people have been injured. The surrounding area has been cordoned off and…