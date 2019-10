Stiri pe aceeasi tema

- In momentul in care fortele de ordine au fost alertate, in jurul orelor 10.00, in aceasta biserica din localitatea Pelham, cu 14.000 de locuitori, avea loc o nunta. Politistii au sosit la fata locului in trei minute si "au descoperit doua persoane ranite de gloante", a precizat intr-un comunicat…

- Un individ a deschis focul sambata dimineata intr-o biserica dintr-un mic oras din New Hampshire, in nord-estul Statelor Unite. A ranit doua persoane inainte de a fi retinut, a informat politia locala. In momentul in care fortele de ordine au fost alertate, in jurul orelor 10.00, in aceasta biserica…

- Un tanar alb cu varsta in jur de 30 de ani, cunoscut de politie, a ucis 4 persoane si a ranit alte 21 sambata, intr-un atac armat produs in vestul statului Texas, intre orasele Midland si Odessa, incident...

- Patru persoane au fost ucise, sambata, iar alte 21 au fost ranite, dupa ce un barbat de 30 de ani a deschis focul la intamplare in localitatile Midland si Odessa din Texas. Atacatorul a fost ucis, informeaza Reuters.

- Un incident armat a avut loc in orasul Magdeburg din estul Germaniei la primele ore ale zilei de marti, incident in urma caruia cel putin doua persoane au fost ranite si alte cateva zeci au fost arestate de politie, sosita la scurt timp la fata locului, informeaza dpa, potrivit Agerpres. Peste 25…

- Cel putin 95 de oameni au fost raniti miercuri in explozia unei masini capcana in vestul capitalei afgane Kabul, transmit dpa si AFP citand responsabili locali si martori. Atacul a fost revendicat imediat de militanti talibani, scrie Agerpres. Purtatorul de cuvant al Ministerului de interne Nasrat…

- Autoritațile americane analizeaza posibilitatea ca atacul desfașurat sambata in Texas, in urma caruia 20 de persoane au murit, iar alte 26 au fost ranite, sa fie o crima motivata de ura, relateaza site-ul postului France 24 preluat de mediafaxDoi oficiali, care au vorbit in condiții de anonimitate,…

- Un purtator de cuvant al politiei din Los Angeles a transmis ca suspectul, Gerry Zaragoza, in varsta de 26 de ani, a fost retinut pentru uciderea fratelui si tatalui acestuia, precum si ranirea mamei. Incidentul armat a inceput in locuinta suspectului, pe care o impartea cu familia sa in zona Canoga…