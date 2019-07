Stiri pe aceeasi tema

- "Determinarea (Turciei) de a-si continua initiativele unilaterale amplifica gradul de tensiune" in regiune, a estimat intr-un comunicat Ministerul de Externe al Egiptului. Cairo a indemnat la evitarea escaladarii si la "respectarea si aplicarea" legislatiei internationale."SUA raman puternic…

- Mai multe declarații clare au fost facut luni, inaintea BPN al PSD, situație care a fost explicata de analistul politic Bogdan Chirieac: ”Din punctul meu de vedere, se contureaza clar, de acum incolo, cele doua tabere din partid. O tabara in jurul doamnei prim ministru Viorica Dancila, cealalta…

- ”Ultimul lucru de care are nevoie Romania in acest moment este un conflict interetnic, ultimul lucru! Acum, pentru Romania, un conflict interetnic ar fi devastator. Nu este o gluma! In cel mai scurt timp, autoritațile trebuie sa linișteasca lucrurile, trebuie gasita o soluție la cel mai inalt nivel,…

- ALDE nu a reușit sa faca pragul de 5% la alegerile europarlamentare, iar eșecul s-ar pune in carca PSD. Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat informația la Antena 3: ”Daca ALDE trece in Opoziție in acest moment dispare ca partid. Ce mai avea ALDE, 4,6%, avea fiindca mai au…

- Ieri, ministrul de Externe Teodor Melescanu a anuntat ca a transmis catre Cotroceni cererea de rechemare a lui George Maior din functia de ambasador al Romaniei in SUA, precum si propunerea numirii unui nou ambasador la Washington, potrivit Mediafax. „Comisia de politica externa a Senatului a solicitat…

- Ministrul de Externe Teodor Meleșcanu a anunțat miercuri la postul Antena3 ca a facut o solicitare catre presedintele Klaus Iohannis ca George Maior sa fie rechemat din Statele Unite ale Americii, informeaza stiripesurse.ro. „Comisia de politica externa a Senatului a solicitat MAE sa faca o analiza…

- Ministrul de Externe Teodor Meleșcanu a anunțat miercuri la Antena3 ca a facut o solicitare catre Klaus Iohannis ca George Maior sa fie rechemat din SUA.„(...) Propunerile noastre s-au bazat pe analiza impactului asupra relațiile SUA, partener strategic al Romaniei, așa cum rezulta din raportul…

- - Secretarul de Stat Mike Pompeo a efectuat o vizita neanunțata in Irak, unde a discutat separat cu președintele irakian Barham Salih și premierul Adel Abdel-Mahdi, relateaza site-ul agenției Dpa potrivit mediafax. Ministrul de Externe al Irakului, Mohammed Ali al-Hakim, a informat printr-un…