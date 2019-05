Stiri pe aceeasi tema

- Un deputat regional si alte sase persoane au fost ucise intr-un incident armat produs marti in nord-estul Indiei, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate citate de cotidianul Times of India.Atacul armat a avut loc in districtul Tirap, situat in statul indian Arunachal Pradesh.

- Autoritatile din Sri Lanka au arestat cel putin 60 de persoane suspectate ca ar fi implicate in atacurile teroriste care au vizat cinci hoteluri si trei biserici din orasele Colombo, Negombo si Batticaloa, a informat presedintele Parlamentului, Lakshman Kiriella, relateaza agentia Reuters, relateaza…

- Autoritatile din Buzau au declansat Planul rosu de interventie, luni seara, dupa ce un microbuz in care se aflau mai multe persoane a fost lovit de un tren. In microbuz s-ar fi afla, potrivit primelor informatii, 14 persoane, a caror stare nu se cunoaste deocamdata, informeaza News.ro. De asemenea,…

- Ramasitele a doua persoane asasinate in atacul asupra musulmanilor de la 15 martie din Christchurch, in Noua Zeelanda, au ajuns in India, incepand astfel procesul repatrierii cadavrelor victimelor, au anuntat luni autoritatile indiene, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Citește și: Mike Pence:…

- Atacurile au avut loc la moscheile Al Noor Mosque si Linwood Masjid. Martorii au descris ca este mult sange si decese multiple. Cel putin 50 de focuri de arme au fost auzite in timpul atacurilor care s-ar fi produs in sase locuri diferite, potrivit martorilor. "Eram in interiorul moscheei,…

- Un atac armat la o scoala primara din Sao Paolo s-a soldat miercuri cu cel putin opt morti, transmite digi24.ro.Potrivit retelei de televiziune Globo, printre victime se numara cinci copii, un adult si doi atacatori adolescenti care au fost vazuti intrand in scoala si tragand