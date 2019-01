Stiri pe aceeasi tema

- Focuri de arma au fost auzite vineri dupa-amiaza într-un imobil din orasul Köln (vestul Germaniei), în apropiere de Gara Centrala, si un suspect a fost retinut, informeaza Reuters, citând mass-media germane.

- Focuri de arma au fost trase la un restaurant din centrul Vienei, a anuntat vineri cotidianul austriac Kronen Zeitung, relateaza Reuters. Politia a confirmat ca a avut loc un astfel de incident, adaugand ca...

- Cetațeanul francez care a indoliat o lume intreaga dupa atacul armat de marti de la Strasbourg a fost impuscat mortal, joi, de politie, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. Sursa citata mai scrie ca, anterior, in cartierul La Meinau din Strasbourg au fost auzite focuri de arma, in cursul unei…

- UPDATE – Numarul persoanelor decedate in schimbul de focuri de la Targul de Craciun din Strasbourg a ajuns la trei. Politia franceza a confirmat, pentru Reuters, ca numarul persoanelor decedate in schimbul de focuri de aseara, de la Targul de Craciun din centrul orasului Strasbourg, a ajuns la trei,…

- Un individ suspect a incercat sa patrunda ilegal in curtea Parlamentului de la Londra, fiind imobilizat de agentii fortelor de ordine, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate britanice, relateaza postul BBC si agentia Reuters, citeaza mediafax.ro.

- Germania nu considera necesar ca Uniunea Europeana sa impuna noi sancțiuni Rusiei atata timp cat eforturile de incetare a escaladarii conflictului ruso-ucrainean continua, a declarat vineri ministrul german de Externe, Heiko Mass, relateaza Reuters.”In momentul de fața cred ca ar fi greșit…