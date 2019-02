Stiri pe aceeasi tema

- UPDATEAtacul a avut loc in zona Canebiere din Marsilia, in apropierea unei sectii de politie, afirma surse citate de publicatia La Provence. Mai multe persoane au fost ranite dupa ce au fost atacate de un individ inarmat cu un cutit, una fiind in stare grava.Agresorul a fost…

- Adunate pe treptele Operei Bastilia, femeile au cantat La Marseillaise, purtand in maini baloane de culoare galbena. Ele au incercuit apoi piata, perturband circulatia, inainte de a se indrepta catre Piata Republicii. ''Prin organizarea acestei prime manifestatii a femeilor am dorit sa deschidem…

- Numarul deceselor inregistrate pe parcursul protestelor 39; 39;vestelor galbene 39; 39;, declansate la mijlocul lunii noiembrie, a crescut la sapte, au confirmat sambata pentru EFE surse oficiale, scrie Antena3.ro. Soferul unui autoturism si a pierdut viata vineri seara la Erquelinnes, localitate franceza…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a adresat miercuri, 12 decembrie a.c., un mesaj de condoleante Presedintelui Republicii Franceze, Emmanuel Macron, in urma tragicului atac armat care a avut loc la Strasbourg. "Am aflat cu profunda indignare despre tragicul atac armat care a avut loc in seara zilei…

- Update: Atacatorul a fost identificat, potrivit presei franceze. Știrea inițiala Focuri de arma au fost auzite, marți seara, in centrul orașului Strasbourg, din Franța. Potrivit presei locale, cel...

- Intr-un mormant vechi de aproape 5.000 de ani, din Suedia, cercetatorii au descoperit cea mai veche tulpina a temutei bacterii Yersinia pestis, microorganismul responsabil de poate cea mai temuta boala cu care s-a confruntat vreodata omenirea – ciuma. Informatiile apar intr-un studiu realizat la Universitatea…

- O femeie de 80 de ani a murit dupa ce a fost lovita de o canistra cu gaz lacrimogen in timpul protestelor din Franța. Aceasta era la fereastra casei sale din Marsilia, conform BBC. Batrana, care traia...

- Nu mai putin de 183 de imobile, in care traiau 1.352 de persoane, au fost evacuate la Marsilia dupa recenta prabusire a trei imobile vechi care s-a soldat cu opt morti intr-un cartier din centrul orasului, relateaza AFP, citand un bilant publicat duminica de primarie, conform Agerpres .