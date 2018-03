Atac armat în Franța. Mai multe persoane au fost luate ostatice Atac armat intr-un supermarket din sudul Franței. Mai multe persoane au fost luate ostatice. Incidentul are loc in orașul Trebes, in sudul țarii, a declarat ministrul francez de interne pe Twitter. Se pare ca s-au tras mai multe focuri de arma la locul incidentului. ⚠️ Intervention de police en cours a #Trebes dans l'#Aude. La priorite est a l'intervention des forces de police et de secours. Plus d'informations a venir sur ce compte, ne diffusez pas de rumeurs ⬇️ pic.twitter.com/M2t4mLccG0 — Ministere de l'Interieur (@Place_Beauvau) 23 martie 2018 de l'(@Place_Beauvau) 23 martie 2018 Știre… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol si foto: antena3.ro

