Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost ranite, între care imamul controversat Rachid el Jay, în urma unor focuri de arme trase joi în fata unei moschei din Brest, în nord-vestul Frantei, informeaza presa internaționala.

- Cel putin doua persoane au fost ranite in urma unui incident armat produs joi dupa-amiaza in fata unei moschei din orasul Brest, situat in vestul Frantei, informeaza site-ul publicatiei Telegramme, scrie digi24.ro.

- Focuri de arma au fost trase la o moschee din Brest, în nord-vestul Franței, iar doua persoane au fost ranite, viața acestora nefiind în pericol, au spus surse apropiate anchetei, relateaza AFP. Faptele au avut loc imediat dupa ora locala 16.00 (17.00 ora României) în fața…

- Doua persoane au fost impușcate și ranite, joi, in fața unei moschei din Brest, in vestul Franței, a anunțat poliția franceza. Procurorul din Brest, Jean-Philippe Recappe, a declarat ca o persoana inarmata a deschis focul in timp ce oamenii plecau din moscheea situata in apropierea orașului Pontanezen.…

- Autoritațile spaniole au solicitat oficial Franței extradarea fostului lider al gruparii separatiste basce ETA, Josu Ternera, care a fost arestat luna trecuta în Franța în urma unei operațiuni comune a autoritaților din cele doua țari, a informat o sursa judiciara franceza, citata de Euronews.…

- Cel putin sase persoane au fost ranite in urma unei explozii produse vineri dupa-amiaza in orasul Lyon, situat in estul Frantei, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate.Deflagratia s-a produs in zona Victor Hugo, in apropierea Pietei Bellecour, in centrul orasului Lyon, anunta surse…

- Un barbat inarmat cu o arma alba a intrat intr-un supermarket dintr-un orașel din nord-vestul Franței și a luat ostatice mai multe persoane. Dupa cateva ore el a fost arestat de polițiști. Incidentul s-a petrecut intr-un supermarket Super U din oraselul Besse-sur-Braye (Sarthe), situat la circa 180…

- Politisti de combatere a criminalitatii organizate din Vaslui si Iasi, sub coordonarea procurorilor DIICOT - Biroul Teritorial Vaslui, au efectuat, marti, 16 perchezitii domiciliare la persoane banuite ca fac parte dintr-un grup infractional organizat, care ar fi actionat pe teritoriul Frantei.…