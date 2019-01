Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 5 persoane au fost impuscate mortal, miercuri, intr-o luare de ostatici raportata la sediul banci SunTrust din Sebring, statul american Florida, potrivit edition.cnn.com. Suspectul a intrat in banca din Sebring, oras situat la 85 de mile sud de ...

- Donald Trump ar fi discutat in privat posibilitatea de a-l demite pe presedintele Bancii centrale, agasat de decizia de miercuri a institutiei de a crestere rata dobanzii, relateaza sambata media americane, citand surse apropiate presedintelui, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Rezerva Federală…

- Astfel, vineri, in jurul orei 11:40, banca a fost evacuata din cauza unui pachet suspect. Insa, odata ajunsi la fata locului, politistii au realizat ca dispozitivul era un fals. In tot acest timp, romanul a actionat in interiorul bancii si a sustras o suma de bani, pe care reprezentantii bancii nu au…

- Paisprezece persoane, între care sase ostatici, au fost ucise vineri într-o confruntare dintre politie si mai multi barbati care au încercat sa arunce în aer ATM-uri de la doua filiale ale Banco do Brasil dintr-un oras aflat

- Cel putin doua persoane au murit, iar alte patru au fost ranite intr-un atac comis intr-o sala de yoga aflata in orasul Tallahassee din statul Florida, a informat seful politiei Michael DeLeo. Suspectul a...