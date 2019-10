Atac armat în Finlanda. O persoană a murit şi zece sunt rănite O persoana dintre cele ranite in atac este chiar agresorul. Acesta a fost arestat de catre politie. Politistii au facut uz de arma pentru a-l imobiliza pe suspectul criminal. Victimele atacului au fost transportate la spital. Doi dintre raniti se afla in stare grava. Cladirea centrului comercial a fost inconjurata cu un cordon de securitate. Martori oculari au declarat presei ca agresorul ar fi folosit un cutit in acest atac. Mall-ul Herman gazduieste temporar in incinta acestuia Colegiul Vocational din Savonia de Nord, din cauza lucrarilor de constructie… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

