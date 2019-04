Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul a avut loc in Prahran, un cartier din sud-destul orasului. Identitatea persoanelor ranite nu a fost dezvaluita de politie. Ranitii, dintre care doi in stare grava, au fost transportati la un spital din apropiere. Intre-timp politia si serviciile de urgenta au declansat o ancheta.…

- Un atac armat a avut loc intr-o suburbie din Melbourne, Australia in fata unui club de noapte. Un agent de paza a fost ucis si alti trei oameni au fost raniti. Politia descrie „rani infioratoare” produse in urma atacului a carui natura nu este inca cunoscuta.

- UPDATE: Cel puțin trei persoane au murit și alte noua au fost ranite in urma atacului din Olanda, a precizat Jan van Zanen, primarul din Utrecht. Gokmen Tanis, un barbat de 37 de ani, de nationalitate turca, este cautat de politia olandeza, fiind considerat principalul suspect. Poliția din Utrecht a…

- E doliu in Formula 1! A murit Charlie Whiting, directorul de cursa al Formulei 1, la varsta de 66 de ani. Acesta a trecut in nefiinta la Melbourne, in Australia, unde se va desfasura primul Grand Prix de Formula 1 din noul sezon, a anuntat Federatia Internationala de Automobilism, scrie Mediafax.”Cu…

- Un barbat a decedat, iar alte doua persoane au fost grav ranite, duminica dupa-amiaza, pe DN 79A, in judetul Arad, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit, una dintre victime fiind inconstienta si preluata cu...

- Un atac armat a avut loc, sambata seara, intr-o cafenea din orașul belgian Anvers. cel puțin o persoana a fost ucisa, altele fiind ranite grav. Potrivit primelor informații exista cel puțin un mort, insa mai multe persoane sunt grav ranite. Focurile de arma au fost trase intr-o cafenea turceasca. Surse…

- Cel putin o persoana a fost ucisa si alte sase ranite dupa ce un barbat în vârsta de 60 de ani a deschis focul pe o strada din orasul Bastia, din insula franceza Corsica, miercuri dupa-amiaza, dupa care s-a ascuns în cladirea

- Au aparut primele imagini cu tragicul accident produs, marti dimineata, pe DN 7, pe raza orasului Lipova, in care au fost implicate un microbus... The post Primele imagini cu accidentul groaznic din Lipova, in care o persoana a murit si alte cinci au fost ranite appeared first on Renasterea banateana…