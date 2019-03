Atac armat în Cisiordania soldat cu victime "Tirurile au fost trase dintr-o masina palestiniana spre civili aflati intr-o statie de autobuz", a precizat armata.



Sase persoane ranite, intre care o femeie grav ranita in varsta de 30 de ani, au fost evacuate spre spitale din Ierusalim, potrivit serviciilor de urgenta, potrivit Mediafax.



Ultimul atac care a vizat israelieni in Cisiordania a fost comis in 26 noiembrie cand un palestinian a atacat cu un vehicul capcana, ranind trei soldati. Ulterior, el a fost ucis de membri ai fortelor israeliene. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

