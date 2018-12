Stiri pe aceeasi tema

- Cetațeanul francez care a indoliat o lume intreaga dupa atacul armat de marti de la Strasbourg a fost impuscat mortal, joi, de politie, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. Sursa citata mai scrie ca, anterior, in cartierul La Meinau din Strasbourg au fost auzite focuri de arma, in cursul unei…

- UPDATE – Numarul persoanelor decedate in schimbul de focuri de la Targul de Craciun din Strasbourg a ajuns la trei. Politia franceza a confirmat, pentru Reuters, ca numarul persoanelor decedate in schimbul de focuri de aseara, de la Targul de Craciun din centrul orasului Strasbourg, a ajuns la trei,…

- Politia turca a efectuat luni o perchezitie la o vila din provincia Yalova (nord-vest). Potrivit presei turce, perchezitia are legatura cu ancheta privind asasinarea ziaristului saudit Jamal Khashoggi la consulatul tarii sale din Istanbul, transmit Reuters si EFE, potrivit Agerpres. Vila la…

- Un individ a impușcat mortal un barbat in incinta unui supermarket din Kentucky, dupa care a parasit magazinul și a ucis o femeie in parcare, a anunțat Poliția, care a precizat ca presupusul atacator a fost reținut, informeaza agenția de știri Reuters. Victimele par sa fi fost alese la intamplare și…

- Un convoi blindat al fortelor Uniunii Europene a fost tinta unui atentat sinucigas cu bomba comis luni in capitala somaleza Mogadiscio de gruparea islamista Al Shabaab, care a avariat un vehicul, dar nu a produs victime, transmite Reuters, citand politia locala si surse islamiste, scrie Agerpres.…