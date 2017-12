Stiri pe aceeasi tema

- La data de 28 decembrie a.c., politistii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale au depistat un tanar, de 18 ani, din Constanta, pe numele caruia Judecatoria Constanta a emis masura internarii intr un centru de detentie pe o durata de 4 ani si 6 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de…

- Polițiștii de la Investigații Criminale, din Constanța, au intocmit dosar penal pentru distrugere prin incendiere in urma unui incendiu uriaș care a devastat un bloc din centrul orașului, in prima zi de Craciun. Principalul suspect ar fi o femeie, cu afecțiuni psihice, care ar mai fi avut tentative…

- Forțele de ordine incearca acum sa negocieze cu atacatorul. „Conflictul a avut loc intre doua companii in urma unei dispute legata de o proprietate. Unul dintre participanți l-a ranit pe celalalt. Victima a murit. Polițiștii iau masuri pentru a-l reține pe suspect”, a declarat purtatorul de cuvant…

- Politistii rutieri din Alba Iulia au facut daruri copiilor dintr-o casa de tip familial si celor aflati intr-un centru de primire in regim de urgenta. Campania „De Craciun, daruieste din suflet!” a ajuns la cea de-a III-a editie. In apropierea sarbatorilor de iarna, politistii Biroului Rutier din cadrul…

- In contextul gestionarii situației de urgența generate de incendiul produs la sonda de gaz din localitatea Moftinu Mare, in aceasta dimineața, echipa de specialiști din cadrul IGSU și echipa de experți in controlarea și asigurarea sondelor, au desfașurat activitați de recunoștere a zonei. Primele masuri…

- O tanara din Sebeș și-a pus capat zilelor chiar in ziua in care implinea 30 de ani. Trupul sau a fost descoperit, noaptea trecuta, spanzurat de balustrada unei cladiri parasite, de langa Motelul Dacia. Polițiștii au gasit-o dupa ce au cercetat zona in care au ajuns in urma sesizarii facute de un cetațean,…

- Masuri ferme, de aplicare a legii, adoptate de politisti. In urma cercetarilor, politistii au reusit identificarea si retinerea preventiva a doi tineri, cercetati pentru comiterea unor infractiuni. In data de 18.12.2017, polițiștii hunedoreni au desfașurat o razie pe raza municipiului Hunedoara,…

- Politia a retinut, joi seara, patru barbati in cazul celor doua minore violate, miercuri, pe un camp din apropiere de localitatea braileana Stancuta, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Braila, Laura Dan. 'Politistii din cadrul…

- Detalii șocante ies la iveala în cazul crimei de la metrou, petrecuta aseara în București. Tânara în vârsta de 25 de ani, era însarcinata în câteva luni, și a fost împinsa de catre o femeie care, se pare, nu este la prima tentativa.…

- Un barbat din judetul Calarasi a fost depus de politistii in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din Calarasi, dupa ce politistii au stabilit ca a provocat un scandal de pomina care s-a lasat cu distrugeri si loviri.

- Statele Unite ale Americii nu vor reloca probabil ambasada din Tel Aviv la Ierusalim cel puțin in urmatorii doi ani, a declarat vineri, la Paris, secretarul de stat american Rex Tillerson, relateaza AFP. 'Nu este ceva care se va întâmpla anul acesta și nici probabil anul…

- Romania a trecut marti seara de Spania cu scorul de 19-17 si s-a calificat dupa numai trei partide in optimile Mondialului de handbal, iar ziaristii iberici au vorbit la superlativ despre cea mai buna jucatoare "tricolora". Cristina Neagu a perforat de 8 ori poarta spaniolelor la CM de handbal…

- CONTROALE…Polițiștii de la Serviciul de Rutiera Vaslui au ieșit din nou in strada pentru a efectua controale. Aceștia au oprit autovehiculele care au trecut prin centrul municipiului, seara trecuta, pentru a depista șoferii cu nereguli. Totodata aceștia au oferit sfaturi despre evitarea riscurilor la…

- Politistii sunt in alerta dupa ce un barbat a fost gasit mort pe un camp in apropierea localitatii Bucovat, comuna Dumbrava. Surse din randul anchetatorilor au declarat pentru Lugoj Info.ro ca primele indicii duc spre o crima. Deocamdata anchetatorii nu au vrut sa faca publice prea multe amanunte insa…

- Cruzime fara margini in municipiul Motru. Mai mulți caini au fost omorați, iar apoi aruncați la o ghena de gunoi de la marginea orașului. Imaginile cu cadavrele animalelor au devenit virale pe internet dupa ce un barbat a facut fotografii cu leșurile animalelor pe care le-a postat apoi pe o rețea de…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dimineata la iesire din Lazu catre Autostrada A4. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta, din primele informatii o persoana este incarcerata. Din primele informatii doua persoane au fost ranite.…

- Incidentul s-a petrecut duminica, in comuna Vedea judetul Arges, dupa ce oamenii legii au incercat sa opreasca, in trafic, un barbat despre care detine informatia ca nu are permis de conducere. "Primele informatii sunt ca politistii din patrula au observat un barbat care conducea un autoturism…

- MCA Romania – Centrul de Monitorizare și Combatere a Antisemitismului in țara a facut sesizari la CFR, Parchetul General și Ministerul Transporturilor dupa ce in gara din Cluj a aparut o isncripție antisemita. Cu toate ca au fost anunțata Poliția Locala dar și cea feroviara inscripția a stat mai multe…

- Liderii celor 21 de state membre ale Cooperarii Economice Asia-Pacific au ajuns in Vietnam, unde se desfasoara summitul anual al organizatiei. La reuniune participa si presedintii Statelor Unite si Rusiei. Apropierea summitului a dus la un adevarat razboi al declaratiilor.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, astazi pana in jurul orei 16:00, pe autostrada A2, se vor executa lucrari de plombare ndash; asfaltare, in ambele sensuri intre kilometrii 12 35. Politistii le recomanda conducatorilor auto sa ruleze cu prudenta si sa se…

- Un nou atac armat socheaza SUA. De data aceasta, atacul a avut loc intr-o biserica baptisa din Texas. Atacul a avut loc in Shutterland Sprigns din statul Texas, SUA. Deocamdata nu se stie exact numarul ranitilor, dar martorii sustin ca la fata locului sunt foarte multe ambulante si masini de politie.…

- La eveniment au participat reprezentanti ai administratiei americane, ai centrelor de reflectie si gandire din capitala americana, precum si din presa americana. Conferinta a fost moderata de Donald Jensen, fost diplomat si specialist pe politicile externe si interne al Rusiei. Invitat in…

- Un nou bilanț al incidentului armat produs miercuri seara intr-un supermarket din rețeaua Walmart din Colorado (vestul SUA) consemneaza trei morți, a anunțat poliția locala, citata de France Presse. "Sunt trei decese confirmate", a afirmat pe contul sau de Twitter poliția…

- Suntem obisnuiti sa percepem Shanghaiul prin prisma imaginilor cu impunatorii zgarie nori din centrul orasului special sau raportandu-ne la statisticile seci care spun ca PIB-ul pe cap de locuitor sare de 18.000 de dolari anual. La numai 15 de km de centrul orasului, o distanta mica pentru un oras care…

- O tanara de doar 17 ani a fost gasita spanzurata, luni dupa-amiaza, in anexa unei case din Lugoj. Parinții și prietenii acesteia nu iși explica gestul fetei, iar copila nu a lasat niciun bilet de adio. Pe corp nu avea urme de violența. S-a intamplat luni dupa-amiaza, intr-un cartier din Lugoj. Tanara…

- Un medic veterinar a fost gasit mort în propria mașina, în 19 octombrie, pe strada Câmpului, lânga un depozit farmaceuric. Iulian Ilie, 44 de ani, s-a sinucis într-un mod halucinant, injectându-și în piept substanța folosita…

- Rafalele puternice de vânt produse de furtuna Herwart care a afectat duminica centrul Europei au provocat cel putin 5 morti si 1 ranit în Germania, Polonia si Cehia. Un barbat de 63 de ani din Germania care campa pe coasta nordica a tarii a murit din cauza unei viituri,…

- Directorul Spitalului Municipal Medgidia, Eugen Aglitoiu, a declarat, corespondentului News.ro, ca fetita respectiva s-a prezentat la Unitatea de Primire Urgente impreuna cu mama ei vineri, la ora 13.30, copilul fiind ulterior internat in Sectia de Pediatrie. Dupa cateva ore, copilul a cazut de la…

- Politistii si procurorii investigheaza cazul celor doi barbati gasiti impuscati pe un camp la Nisipuri, in apropiere de Targoviste, primele variante fiind accident de vanatoare sau omor calificat. ''Am efectuat cercetarea la fata locului in conditii de lumina artificiala. Urmeaza sa securizam locul…

- Doi barbati au fost gasiti joi impuscati pe un camp, la Nisipuri, in apropiere de Targoviste, iar Politia investigheaza ce s-a intamplat. ''Pe un camp au fost gasite cele doua persoane decedate. Nu putem spune ce fel de arma a fost folosita, cercetarile se fac de catre politisti si procurori'', a declarat…

- UPDATE: Barbatul o fost prins de polițiști, la 3 km de spitalul din Socola. Știrea inițiala - Politistii din Iasi cauta un tanar, care a plecat dintr-un spital de psihiatrie, unde era internat. Persoanele care...

- In cele circa 300 de zile de la investirea in functia de presedinte al R. Moldova, Igor Dodon a avut peste 150 de intalniri cu lideri de state, ambasadori, diplomati si oficiali straini. Seful statului a acordat prioritate partenerilor din Est, preponderent liderilor unor state arabe, dar nu s-a intalnit…

- Polițiștii clujeni au depistat și reținut, pentru 24 de ore, un tânar acuzat de savârșirea infracțiunii de tainuire”La data de 19 octombrie 2017, politisti din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca, în urma activitatilor într-un dosar penal în…

- Viceprimarul Clujului, Dan Tarcea, a anunțat recent ca municipiul se afla, în continuare, în fruntea clasamentelor cu cea mai mare creștere turistica din țara.”Cluj-Napoca isi pastreaza locul fruntas in topul oraselor din Romania cu cea mai mare crestere turistica…

- Aproximativ 175.000 de pelerini s-au inchinat pana sambata seara la sfintele moaste la Catedrala Mitropolitana din Iasi, in timp ce la rand asteapta alte 35.000 de persoane. Timpul de asteptare depaseste 15 ore, iar randul pe strazile din jurul Mitropoliei iesene masoara cativa kilometri.Potrivit…

- Primaria a dat ordinul de incepere a amplelor lucrari in cazul contractului privind reabilitarea retelelor de termoficare. Primele lucrari vor fi executate in zona Cantemir, unde trebuie intervenit in regim de urgenta pentru rezolvarea unor avarii in zona delimitata de intersectia sos. Nationala - bd.…

- Politistii au retinut un barbat care, in calitate de conducator auto, nu a oprit la semnalele acestora, si-a continuat deplasarea si a fost implicat intr-un eveniment rutier. Ulterior identificarii, politistii au constatat ca barbatul nu avea permis de conducere. Duminica, 8 octombrie 2017, in jurul…

- Alte tinere de varsta sa nu au reușit inca sa deschida ochii in viața la aceasta varsta, dar pentru Ioana acea perioada a vieții a fost un adevarat chin. Vizitele dese in Germania pentru dificultațile de sanatate pe care le are au facut-o mai puternica, iar atunci cand a urcat pe scena drama pe care…

- Un barbat a fost impușcat mortal in Upper West Side, Manhattan, pe un șantier de construcții, informeaza New York Daily News. Polițiștii au ajuns la fața locului in jurul orei locale 07.00 dimineața, in urma unui apel care anunța ca un barbat, despre care se crede ca era muncitor pe șantier, a fost…

- De joi dimineața, se efectueaza lucrari de intreținere pe podul de la Maracineni, sensul de mers catre Ramnicu Sarat, care constau in frezarea suprafeței carosabile și turnarea unui nou covor asfaltic. Responsabilii CNAIR anunța ca lucrarile se vor efectua alternativ pe cate una dintre cele doua benzi…

- Din primele cercetari se pare ca suspect ar fi un tanar de 20 de ani. Cei doi s-ar fi luat la cearta pe motiv ca agresorul i-ar fi cerut o suma de bani copilului de 14 ani. Din primele informatii ale anchetatorilor se pare ca baiatul nu a fost decapitat ci a fost injunghiat in zona gatului,…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale al IPJ Salaj au pus in executare un mandat european de arestare emis de autoritatile franceze pe numele unui barbat de 20 ani, din Carastelec, cautat pentru talharie. Acesta a fost prezentat Curtii de Apel Cluj, care a emis un mandat de arestare…